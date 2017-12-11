Канчельскис: «Победа «Спартака» в дерби? Таков уровень нашего футбола»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» обыграл ЦСКА в принципиальном дерби за счет преимущества в атакующем футболе. По его словам, армейцы испытывают явные проблемы с составом в этом плане.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

– Почему итог дерби оказался сокрушительным для ЦСКА? Трудно было представить, что «Спартак» после ливерпульского фиаско разгромит армейцев.

– Все дело в том, что атакующая линия у «Спартака» значительно сильнее, чем у ЦСКА. У Виктора Гончаренко нападающих практически нет. О чем говорить, если Вернблум играет центр­форварда, это ведь не его позиция. У ЦСКА нет атаки, а обороняться постоянно, не имея нападающих, очень сложно.

– Егор Титов сказал, что победа дерби – прекрасный шанс «отмазаться» за поражение со счетом 0:7.

– Если бы «Спартак» отмазался такой победой над «Ливерпулем» – это было бы другое дело. А так просто мы увидели, что российский футбол среднего уровня. Более показательна в этом смысле как раз игра с «Ливерпулем». Выкладываться надо в матчах с командами, которым ты проигрываешь, а не считать, что вот обыграли ЦСКА и можно забыть про 0:7. В матче в Англии не было видно ни Промеса, ни Зе Луиша, ни остальных спартаковцев, а в московском дерби Промес выходит и делает дубль. Таков уровень нашего футбола. На дерби всегда по-другому настраиваешься, готовишься к ним. Настрой идет не только у самих футболистов, способствует ему и пресса, и телевидение, и болельщики. Я перед игрой говорил о том, что игроки «Спартака» будут в дерби стараться реабилитироваться перед болельщиками в первую очередь. В московском матче мы наглядно увидели, что у ЦСКА есть очевидные проблемы. К сожалению, это так.

– Что чувствовали футболисты «Спартака» и Массимо Каррера перед дерби, можете представить?

– Все в «Спартаке» ждали этой игры, им хотелось поскорее забыть тот кошмар, который был четырьмя днями ранее в Ливерпуле. Очень ждали и дождались – обыграли принципиального соперника. Победа полностью заслуженная, «Спартак» сейчас действительно сильнее. Можно сказать, что в какой-то степени реабилитировали себя в глазах болельщиков этой победой. Потеплели сейчас их сердца. Самим футболистам очень приятно крупно выигрывать после унизительного поражения. Да что там, даже после победы 1:0 в дерби спартаковцы были бы довольны, а тут – 3:0. Приятно уйти на зимний перерыв после разгрома такого соперника. И в придачу второе место в турнирной таблице, хоть, может, и на один день.

– За последнее время «Спартак» одержал убедительные по счету победы над «Краснодаром» (4:1), «Зенитом» (3:1), ЦСКА (3:0) – это сигнал о том, что «Спартак» готов отстоять чемпионский титул?

– Впереди еще достаточно матчей, но эти победы над командами, которые тоже ведут борьбу за самые высокие места, очень важны. Посмотрим, как «Спартак» подготовится зимой, как использует паузу. Важно качественно провести зимнюю предсезонную подготовку. Понятно, что основной соперник сейчас – это «Локомотив», матч с ним у «Спартака» еще будет. Важно не терять очки весной в матчах с командами, которые «Спартак» не смог обыграть в первом круге. Это и «Тосно», и «Анжи», и «Амкар». Вообще получилось так, что «Спартак потерял очки в матчах с командами, проблем в игре с которыми никто не ожидал. Поэтому сейчас было необходимо отбирать очки у лидеров чемпионата, прямых конкурентов. Команда Карреры набрала очень хорошую форму, но пойдет ли ей на пользу перерыв?