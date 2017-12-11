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    • Канчельскис: «Победа «Спартака» в дерби? Таков уровень нашего футбола»

    Канчельскис: «Победа «Спартака» в дерби? Таков уровень нашего футбола»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» обыграл ЦСКА в принципиальном дерби за счет преимущества в атакующем футболе. По его словам, армейцы испытывают явные проблемы с составом в этом плане.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    – Почему итог дерби оказался сокрушительным для ЦСКА? Трудно было представить, что «Спартак» после ливерпульского фиаско разгромит армейцев.

    – Все дело в том, что атакующая линия у «Спартака» значительно сильнее, чем у ЦСКА. У Виктора Гончаренко нападающих практически нет. О чем говорить, если Вернблум играет центр­форварда, это ведь не его позиция. У ЦСКА нет атаки, а обороняться постоянно, не имея нападающих, очень сложно.

    – Егор Титов сказал, что победа дерби – прекрасный шанс «отмазаться» за поражение со счетом 0:7.

    – Если бы «Спартак» отмазался такой победой над «Ливерпулем» – это было бы другое дело. А так просто мы увидели, что российский футбол среднего уровня. Более показательна в этом смысле как раз игра с «Ливерпулем». Выкладываться надо в матчах с командами, которым ты проигрываешь, а не считать, что вот обыграли ЦСКА и можно забыть про 0:7. В матче в Англии не было видно ни Промеса, ни Зе Луиша, ни остальных спартаковцев, а в московском дерби Промес выходит и делает дубль. Таков уровень нашего футбола. На дерби всегда по-другому настраиваешься, готовишься к ним. Настрой идет не только у самих футболистов, способствует ему и пресса, и телевидение, и болельщики. Я перед игрой говорил о том, что игроки «Спартака» будут в дерби стараться реабилитироваться перед болельщиками в первую очередь. В московском матче мы наглядно увидели, что у ЦСКА есть очевидные проблемы. К сожалению, это так.

    – Что чувствовали футболисты «Спартака» и Массимо Каррера перед дерби, можете представить?

    – Все в «Спартаке» ждали этой игры, им хотелось поскорее забыть тот кошмар, который был четырьмя днями ранее в Ливерпуле. Очень ждали и дождались – обыграли принципиального соперника. Победа полностью заслуженная, «Спартак» сейчас действительно сильнее. Можно сказать, что в какой-то степени реабилитировали себя в глазах болельщиков этой победой. Потеплели сейчас их сердца. Самим футболистам очень приятно крупно выигрывать после унизительного поражения. Да что там, даже после победы 1:0 в дерби спартаковцы были бы довольны, а тут – 3:0. Приятно уйти на зимний перерыв после разгрома такого соперника. И в придачу второе место в турнирной таблице, хоть, может, и на один день.

    – За последнее время «Спартак» одержал убедительные по счету победы над «Краснодаром» (4:1), «Зенитом» (3:1), ЦСКА (3:0) – это сигнал о том, что «Спартак» готов отстоять чемпионский титул?

    – Впереди еще достаточно матчей, но эти победы над командами, которые тоже ведут борьбу за самые высокие места, очень важны. Посмотрим, как «Спартак» подготовится зимой, как использует паузу. Важно качественно провести зимнюю предсезонную подготовку. Понятно, что основной соперник сейчас – это «Локомотив», матч с ним у «Спартака» еще будет. Важно не терять очки весной в матчах с командами, которые «Спартак» не смог обыграть в первом круге. Это и «Тосно», и «Анжи», и «Амкар». Вообще получилось так, что «Спартак потерял очки в матчах с командами, проблем в игре с которыми никто не ожидал. Поэтому сейчас было необходимо отбирать очки у лидеров чемпионата, прямых конкурентов. Команда Карреры набрала очень хорошую форму, но пойдет ли ей на пользу перерыв?

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.12.2017 06:07
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    Комментарии (14)
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    Кинстифа
    1512969762
    Какой Уровень??? я что один не понмаю их бреда??? если посчитать команды по уровню Ливерпуля, Реала и Баварии наберется штук 15 с остальными можно играть. и наши клубы это демонстрировали и в ЛЧ и Лиге Европы...
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    Диктор
    1512970330
    Как же надоели эти псевдо звезды-со своими умными высказываниями.Скажи просто по факту Спартак сильнее и все.
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    victosha
    1512972675
    Думается, не среднего уровня наш футбол, а все-таки ВЫШЕ среднего. Если бы Севилья и Базель не забили на самых последних минутах в пятых матчах, играть бы и Спартаку, и ЦСКА в ЛЧ со второго места, а не в ЛЕ. Это было делом случая и фарта.
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    Svoysvoemubrat
    1512972730
    Реабилитация - термин медицинский, а не спортивный. Просто более сильный в данный момент клуб подвинул в таблице более слабого.
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    paracetamol
    1512973806
    Позор России слил в Ливерпуле, чтобы обыграть коней. Правильно, Россию можно и опозорить, ходя пешком 90 минут. Патриоты, мля, шоколадки Коркунова. Ничего личного, только трезвый расчет.
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    DOCTOR PENALTY
    1512975600
    А ещё говорят, что победителей не судят...
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    семёнычев
    1512975976
    почему-то "здоровый прагматизм" позволяют себе почти все команды, но он непозволителен Спартаку, с точки зрения того же Канчельскиса? Ну, упёрся бы Спартак и проиграл 5-7? и что? да, я не тренер и не футболист, но если я "зевну" 7 шашек подряд (при игре в шашки, естественно), то я ей Богу, сдамся на милость победителю и не стану "морщить ум" в бесполезном желании победить... Спартак, при хреновом старте сезона, пришёл в зону ЛЧ к перерыву и обеспечил себе весенние игры в ЛЕ- прекрасный результат!!!!! не думаю, что плей-оф в Лиге Чемпионов сулил бы ему бОльшие дивиденды, чем в ЛЕ... Зачем Сеньке шапка, если она не по нему сшита?
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    maygli
    1512998211
    ЦСКА сыграло как могло, Спартак - как хотел. :))
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    maygli
    1512998661
    Судя по жеребьёвке, (если бы ЦСКА и Спартак прошли в ЛЧ) ЦСКА играл бы с Ман. Сити. Спартак с Ман Юнайтед.
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    ologreds
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