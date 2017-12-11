Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Рейнгольд: «Вернблум – бандюга. В наше время ему бы давно ребра пересчитали»

    Рейнгольд: «Вернблум – бандюга. В наше время ему бы давно ребра пересчитали»

    Бывший футболист «Спаратка» Валерий Рейнгольд после матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) раскритиковал игру полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Напомним, что швед в этой встрече ногой ударил по лицу Марио Пашаличу.

    «Отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря.

    Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории», – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2017 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии (45)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    семёнычев
    1512975113
    как говорил Абдула из "Белого солнца пустыни":- Кинжал хорош для того, у кого он есть и плох для того, у кого его не окажется в нужное время!" Верблума нельзя упрекнуть в безразличии к игре, парень всегда заряжен, никого не щадит, в том числе и себя.... жёсткий, даже может жестокий, но финт "передаста"-симулянта никогда себе не позволит... отсюда вывод: лучше видеть на поле свирепых мужиков, чем фуэтирующих балерин!!!!!
    Ответить
    афоня72
    1512977389
    Зато играет честно и открыто, жестко!
    Ответить
    Приус
    1512977427
    Дед зол, как израильский агрессор. Хорошо отметил победу. Но пиво было лишним.
    Ответить
    slavа0508
    1512983159
    По этому поводу Дед прав,,,,Шведа в каждом матче можно удалять за его грубость,,,,,то локтём въедит,то ногой словно ,,,,на боях без правил,,,,,,и как правило наши судьи почему-то к нему благосклонны,,,,
    Ответить
    OfaZavr
    1512983362
    100% полностью согласен!
    Ответить
    alp
    1512995142
    во время рейнголда костоломов было не меньше, но в свою молодость старый сцал ребра считать. а щас сидит под пледом в кресле качалке и быкует....
    Ответить
    Полная Канистра
    1512997246
    все уже знают что он и так собака без намордника
    Ответить
    sprint5
    1513011299
    в футболе всегда были костоломы и нытики
    Ответить
    R015RK
    1513079359
    Вернблум сила!! Пусть у него учатся играть русские игроки, он готов вгрызаться за каждый кусочек поля. За что ему респект и уважение. А этому аналитику не советовал бы инициировать драки и переломы на поле.
    Ответить
    ologreds
    1694991756
    numo528807
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+