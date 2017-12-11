Рейнгольд: «Вернблум – бандюга. В наше время ему бы давно ребра пересчитали»

Бывший футболист «Спаратка» Валерий Рейнгольд после матча 20-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3) раскритиковал игру полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Напомним, что швед в этой встрече ногой ударил по лицу Марио Пашаличу.

«Отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря.

Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории», – заявил Рейнгольд.