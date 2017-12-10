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    Бубнов: «Теперь «Спартак» может претендовать на титул»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не ожидал, что «Спартак» с крупным счетом выиграет у ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России. Специалист отметил, что красно-белые благодаря этому результату вернулись в борьбу за чемпионство.

    «Перед стартовым свистком расценивал шансы соперников как примерно равные и предполагал, что встреча завершится результативной ничьей. Игра была, что называется, «на три результата», но столь крупной победы «Спартака» не предполагал. В какой-то степени исход встречи стал неожиданностью.

    Добиться такого преимущества красно-белые смогли за счет уверенной игры в центре поля. Хозяева захватили под контроль середину с помощью борьбы и жесткого прессинга, отодвинули ЦСКА от своих ворот. Все проникновения армейцев в штрафную Селихова пресекали на корню, и особых моментов у гостей и вспомнить не получается. В атаке команде Гончаренко практически ничего не удалось показать.

    Конечно, нельзя не сказать о Вернблуме как центральном нападающем. Да, швед может зацепиться за мяч в штрафной, пободаться, сыграть головой, но он все же не чистый форвард. Он не способен решить исход эпизода за счет дриблинга и скорости, а этого ЦСКА очень не хватало. К тому же благодаря игре «Спартака» в центре поля Вернблум оказался отрезанным от остальной команды, а потому бесполезным.

    Вообще удивило, что красно-белые выглядели так свежо после разгрома в Ливерпуле. Было видно, что команда отлично настроилась на матч, великолепно двигалась. Безусловно, огромное значение имел первый гол, после которого ЦСКА пришлось раскрываться и оголять тылы. В подобной ситуации «Спартак» чувствует себя прекрасно. Такой победой москвичи если и не полностью, то существенно реабилитировались за произошедшее на «Энфилде». Безусловно, успех в дерби очень значим для болельщиков и футболистов.

    Что касается турнирных перспектив «Спартака», то теперь он может претендовать не только на Лигу чемпионов, но и на борьбу за титул. ЦСКА же опустился на пятую строчку, заметно усложнив себе жизнь. С учeтом тех проблем, что были у обеих команд, и выступления в еврокубках поставил бы красно-белых «четверку с минусом» за первую часть сезона, а армейцам – «удовлетворительно», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.12.2017 23:40
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vitvik
    1512939463
    Есть три ох уенных эксперта. Помимо этого - Рейнгольд и Червиченко.
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    ВЛАДИВОСТОК
    1512940465
    На титул..............посмотрим , обыграть ЦСКА , уставшую команду это не подвиг и не показатель . Всем было понятно что Армейцы просто умерли , играть так много матчей одним составом , убийство для команды.......перерыв это спасение а вот весной посмотрим что и как сложится.........
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    stream15
    1512940656
    Титул ПОЗОРА смыть можно только выиграв у Ливерпуля 7-0, другого титула в ближайщее время не дадут.
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    Zenmaster
    1512959229
    Да хоть ты ЦСКА десять раз выиграй -- говнище своё не отмоешь --красномокрожопые !!!
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    anri1703
    1512960544
    я за то чтобы именно так в итоге первая 5ка и была
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    СШГЭС
    1512975380
    Раз пошла такая пьянка, может конкуренты сегодня очки потеряют.
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    alp
    1512975450
    вполне себе.. просрав первую половину первой половины, спам воспользовался проседанием Зенита и ЦСКА и подобрался к верхушке. До Локо, правда, всем еще далеко. все покажет весна, в каком состоянии команды выйдут после отпуска.
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    OfaZavr
    1512983077
    все верно сказал, мы еще повоюем!
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    Полная Канистра
    1512992245
    больше не бзди так раньше времени твои рассуждения до матча как пустой звон в твоей голове
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    ologreds
    1694991757
    numo528800
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