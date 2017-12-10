Бубнов: «Теперь «Спартак» может претендовать на титул»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не ожидал, что «Спартак» с крупным счетом выиграет у ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России. Специалист отметил, что красно-белые благодаря этому результату вернулись в борьбу за чемпионство.

«Перед стартовым свистком расценивал шансы соперников как примерно равные и предполагал, что встреча завершится результативной ничьей. Игра была, что называется, «на три результата», но столь крупной победы «Спартака» не предполагал. В какой-то степени исход встречи стал неожиданностью.

Добиться такого преимущества красно-белые смогли за счет уверенной игры в центре поля. Хозяева захватили под контроль середину с помощью борьбы и жесткого прессинга, отодвинули ЦСКА от своих ворот. Все проникновения армейцев в штрафную Селихова пресекали на корню, и особых моментов у гостей и вспомнить не получается. В атаке команде Гончаренко практически ничего не удалось показать.

Конечно, нельзя не сказать о Вернблуме как центральном нападающем. Да, швед может зацепиться за мяч в штрафной, пободаться, сыграть головой, но он все же не чистый форвард. Он не способен решить исход эпизода за счет дриблинга и скорости, а этого ЦСКА очень не хватало. К тому же благодаря игре «Спартака» в центре поля Вернблум оказался отрезанным от остальной команды, а потому бесполезным.

Вообще удивило, что красно-белые выглядели так свежо после разгрома в Ливерпуле. Было видно, что команда отлично настроилась на матч, великолепно двигалась. Безусловно, огромное значение имел первый гол, после которого ЦСКА пришлось раскрываться и оголять тылы. В подобной ситуации «Спартак» чувствует себя прекрасно. Такой победой москвичи если и не полностью, то существенно реабилитировались за произошедшее на «Энфилде». Безусловно, успех в дерби очень значим для болельщиков и футболистов.

Что касается турнирных перспектив «Спартака», то теперь он может претендовать не только на Лигу чемпионов, но и на борьбу за титул. ЦСКА же опустился на пятую строчку, заметно усложнив себе жизнь. С учeтом тех проблем, что были у обеих команд, и выступления в еврокубках поставил бы красно-белых «четверку с минусом» за первую часть сезона, а армейцам – «удовлетворительно», – сказал Бубнов.