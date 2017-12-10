Созин: «Спартак» хорош только для внутреннего пользования»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился наблюдениями от просмотра матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:0).

«Я внимательно смотрел на матч с «Ливерпулем», наблюдал за Салахом, против которого нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира. Он произвел сногсшибательное впечатление — никто из российских защитников «Спартака» не мог с ним ничего сделать. Это говорит о том, что группа у нас, мягко говоря, сложная. В сегодняшнем дерби ни один из игроков не был даже близко по игре сравним с Салахом. Мы говорим, что надо уезжать Кокорину, Смолову, Головину. Но глядя на то, как наши команды играют между собой и против монстров, становится ясно, что уезжать, конечно, надо, но не в такие клубы.

Нельзя сказать, что ЦСКА играл спустя рукава или не старался. Они играли достаточно живо, многим нравилось. Но уровень мастерства наших игроков на фоне английских матчей, мягко говоря, не радует. По итогу дерби можно сделать вывод, что наш чемпион — «Спартак» — хорош только для внутреннего пользования», — заявил Созин.