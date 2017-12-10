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    • Созин: «Спартак» хорош только для внутреннего пользования»

    Созин: «Спартак» хорош только для внутреннего пользования»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился наблюдениями от просмотра матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (3:0).

    «Я внимательно смотрел на матч с «Ливерпулем», наблюдал за Салахом, против которого нашей сборной предстоит сыграть на чемпионате мира. Он произвел сногсшибательное впечатление — никто из российских защитников «Спартака» не мог с ним ничего сделать. Это говорит о том, что группа у нас, мягко говоря, сложная. В сегодняшнем дерби ни один из игроков не был даже близко по игре сравним с Салахом. Мы говорим, что надо уезжать Кокорину, Смолову, Головину. Но глядя на то, как наши команды играют между собой и против монстров, становится ясно, что уезжать, конечно, надо, но не в такие клубы.

    Нельзя сказать, что ЦСКА играл спустя рукава или не старался. Они играли достаточно живо, многим нравилось. Но уровень мастерства наших игроков на фоне английских матчей, мягко говоря, не радует. По итогу дерби можно сделать вывод, что наш чемпион — «Спартак» — хорош только для внутреннего пользования», — заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2017 23:18
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    Комментарии (23)
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    DOCTOR PENALTY
    1512941152
    Для члена комитета по этике звучит не совсем этично.
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    kvm
    1512942568
    Созин хорош только для однократного пользования
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    red-white-forever
    1512945223
    вот для примера - играл бы седня локо с конями - услыхали бы такие фразы?
    Ответить
    Zenmaster
    1512959976
    Кто такой Созин ??? Пока такая шваль возле футбола трётся --хорошего не жди !!! А порваное очко после Ливерпуля -- вам останется на все времена -- позорище всея Русси !!!
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    Кинстифа
    1512969085
    Еще раз показывает. на сколько безграмотные люди правят нашим футболом((( Поражение Спартака 7-0 это просчет Массимо(( и открытая игра против одной из сильнейших команд Европы.. Играя против них от обороны.. игра была бы другая... Если он просиживая свои штаны этого не понимает... о чем вообще он может говорить про наших парней!!!
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    Полная Канистра
    1512993143
    ты балда созин в ливере под него построена игра вся команда классных исполнителей на него работает а в сборной таких и подавно нет будет на голодном пайке сидеть и твоего салаха уж точно прижмем ку ку
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    denzillo
    1512993250
    Мля, а хто мат..ь твою, Созин, хорош из наших клубов для внешнего пользования?! Между нами и германо-англо-испанией ДИЧАЙШИЙ пробел! Поэтому да, довольствуемся тем что есть во внутреннем пользовании и радуемся таким матчам как спартак -севилья, цска -базель,бенфика. Но про наш уровень мировой мы в курсе без тебя, Андрей!
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    Правдоруб100
    1512997154
    То, что Спартак НИКАК не выглядит на мировой арене - не удивительно. Сравнивать фиг поймёшь кого с профи толку нет. Но и внутри чемпионата команда СЫРАЯ донельзя!!! Никакой надежды на хорошую игру Спартака - НЕТ!!!!
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    OOOVVV.
    1513001847
    Спартак команда внутреннего разлива. Хорошо сказано!
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    ologreds
    1694991757
    numo528799
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