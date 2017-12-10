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    • Источник: «Реал» готов отпустить Модрича в «Барселону», чтобы купить Серхи Роберто

    Источник: «Реал» готов отпустить Модрича в «Барселону», чтобы купить Серхи Роберто

    Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Даниэль Себальос могут перейти в «Барселону». Об этом сообщило издание Mirror.

    Источник рассматривает трансфер в контексте обмена игроков «сливочных» на полузащитника каталонского клуба Серхи Роберто.

    25-летний воспитанник сине-гранатовых выступает за главную команду с июля 2013 года. В текущем сезоне Роберто забил один гол и отдал четыре результативных передачи в 14-ти матчах. Портал Transfermarkt 25 миллионов евро.

    Контракт хавбека истекает в июне 2019 года. Сумма выкупа – 40 миллионов.

    На счету Модрича – один гол и одна результативная передача в 18-ти встречах.

    Себальос отличился дважды в 13-ти играх.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.12.2017 21:01
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    Комментарии (17)
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    petr69
    1512931438
    Если это правда,то действительно очень нехорошо по отношению к Модричу И вообще нехорошо
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    Hala Madrid
    1512932294
    Как вообще можно такой бред публиковать?
    Ответить
    dinar7777dinar
    1512933630
    да ну хорош ! статейка фуфлыжная.
    Ответить
    САНЁК17
    1512941996
    Кряква кряк
    Ответить
    Ljungberg9
    1512944825
    Модрич уже старый для Реала, так что можно понять. Но Себальос? Если кто не в курсе, этот Себальос является националистом (практически нацистом), очень грубо отзывавшимся и о каталонцах, и о басках. И такое г*но собираются отдать Барсе? Уверен, и Барселона, и сам нацист не захотят этой сделки.
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    Fin035
    1512960720
    В такую лажу даже пацаны не поверят!!!
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    qwerty991
    1512980293
    Иногда кажется что источником новостей является человек который сидит в ДУРКЕ.
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    Kybik-Pybik
    1513018164
    Ну это даже для 1 апреля было бы издевательством...
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    dinar7777dinar
    1514467259
    нахрена барсе старый модрич когда есть более быстрый и сильный и молодой серхи !! статья шлак !!
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    ologreds
    1694991759
    numo528777
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