Источник: «Реал» готов отпустить Модрича в «Барселону», чтобы купить Серхи Роберто

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Даниэль Себальос могут перейти в «Барселону». Об этом сообщило издание Mirror.

Источник рассматривает трансфер в контексте обмена игроков «сливочных» на полузащитника каталонского клуба Серхи Роберто.

25-летний воспитанник сине-гранатовых выступает за главную команду с июля 2013 года. В текущем сезоне Роберто забил один гол и отдал четыре результативных передачи в 14-ти матчах. Портал Transfermarkt 25 миллионов евро.

Контракт хавбека истекает в июне 2019 года. Сумма выкупа – 40 миллионов.

На счету Модрича – один гол и одна результативная передача в 18-ти встречах.

Себальос отличился дважды в 13-ти играх.