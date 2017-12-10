Глушаков считает, что у ЦСКА в дерби получилось захватить центр поля

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий в перерыве матча 20 тура против московского ЦСКА. Хавбек считает, что армейцы играют с преимуществом в середине поля.

«Вся команда бьется. Есть самоотдача на футбольном поле. Все хотят выиграть. Может, не такой яркий футбол для болельщиков. Но для нас это тяжелый матч.

У ЦСКА преимущество в центре поля. Сделали перестановку. Поэтому Роман Зобнин переместился в центр поля», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.

«Спартак» принимает ЦСКА в московском дерби. Промес открыл счет