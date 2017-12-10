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    • Глушаков считает, что у ЦСКА в дерби получилось захватить центр поля

    Глушаков считает, что у ЦСКА в дерби получилось захватить центр поля

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий в перерыве матча 20 тура против московского ЦСКА. Хавбек считает, что армейцы играют с преимуществом в середине поля.

    «Вся команда бьется. Есть самоотдача на футбольном поле. Все хотят выиграть. Может, не такой яркий футбол для болельщиков. Но для нас это тяжелый матч.

    У ЦСКА преимущество в центре поля. Сделали перестановку. Поэтому Роман Зобнин переместился в центр поля», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.

    «Спартак» принимает ЦСКА в московском дерби. Промес открыл счет

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 17:33
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    Комментарии (6)
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    AtticusFinch
    1512916836
    Великая новость в перерыве..
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    Mahone
    1512917785
    Уже 2-0
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    Mahone
    1512917798
    Спартак вперед!!!!!!!!!!
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    Mahone
    1512917817
    Мы сильнее,ЦСКА удачи!!!!!!!!
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    Eds
    1512921792
    Правильно считает... А причина в том, что центр ЦСКА был более насыщен, чем центр Спартака, зато в нападении у армейцев ноль, а у Спартака минимум двое было. Один обрез, длинная передача и острая контратака... Таким был первый гол, а затем ещё могли забить и не один, если бы не Акинфеев...
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    ologreds
    1694991761
    numo528743
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