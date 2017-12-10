Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Рейнгольд: «Проводить дерби в декабре – идти против народа»

    Рейнгольд: «Проводить дерби в декабре – идти против народа»

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал чиновников, назначивших матч между красно-белыми и московским ЦСКА на декабрь. Эксперт считает это неуважением к фанатам.

    «У меня большие претензии к нашим спортивным чиновникам. Почему такое дерби проходит в декабре? Столько людей ждет это противостояние и хочет пойти на стадион, но ведь уже зима!

    Я хотел пойти на стадион, но я не могу взять с собой ребенка. Он там только замерзнет, а потом на лекарствах будет сидеть. Зачем нам такое? Это полнейшее неуважение! Все против народа!» – сказал Рейнгольд.

    Дерби начнется сегодня, 10 декабря, в 16:30 по Москве.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2017 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    acer2003
    1512908304
    Дед, к МуДко обратись, Вы похожи оба своей болтовнёй, может консенсус найдёте.
    Ответить
    VVM1964
    1512908308
    Однако - ДА . Полностью поддерживаю , календарь тот еще . " ключница водку делала " ( х\ф Иван Васильевич меняет профессию " )
    Ответить
    Mahone
    1512909918
    Переход обратный нужен,весна-осень
    Ответить
    vladimir-7
    1512911050
    А, что, В.Рейнгольд прав, нужно заканчивать чемпионат РФ в ноябре, а начинать его в апреле и играть все лето. Зимой отпуска и сборы команд за рубежом.
    Ответить
    yarik1_78
    1512912490
    А когда Му.ко и К.было до было дело до народа?
    Ответить
    ologreds
    1694991763
    numo528720
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+