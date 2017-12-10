Рейнгольд: «Проводить дерби в декабре – идти против народа»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал чиновников, назначивших матч между красно-белыми и московским ЦСКА на декабрь. Эксперт считает это неуважением к фанатам.

«У меня большие претензии к нашим спортивным чиновникам. Почему такое дерби проходит в декабре? Столько людей ждет это противостояние и хочет пойти на стадион, но ведь уже зима!

Я хотел пойти на стадион, но я не могу взять с собой ребенка. Он там только замерзнет, а потом на лекарствах будет сидеть. Зачем нам такое? Это полнейшее неуважение! Все против народа!» – сказал Рейнгольд.

Дерби начнется сегодня, 10 декабря, в 16:30 по Москве.