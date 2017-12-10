Ромеро готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро рассматривает вариант смену клубной прописки. Как сообщается, аргентинец готов покинуть манкунианцев в зимнее трансферное окно. Футболиста беспокоит крайне малое количество игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб.

Такое положение, по мнению Ромеро, негативно скажется на его позициях в национальной команде перед стартом чемпионат мира-2018. При этом в «МЮ» негативно смотрят на возможный уход опытного вратаря.

Ромеро в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.