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    Ромеро готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро рассматривает вариант смену клубной прописки. Как сообщается, аргентинец готов покинуть манкунианцев в зимнее трансферное окно. Футболиста беспокоит крайне малое количество игрового времени, которое ему предоставляет тренерский штаб.

    Такое положение, по мнению Ромеро, негативно скажется на его позициях в национальной команде перед стартом чемпионат мира-2018. При этом в «МЮ» негативно смотрят на возможный уход опытного вратаря.

    Ромеро в текущем сезоне не выходил на поле в матчах чемпионата Англии.

    Источник: Tribalfootball

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    10.12.2017 11:39
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    Комментарии (4)
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    XaXatyn
    1512895826
    Де Хеа не даст поиграть ,Ромеро кипер не плохой может себя попробовать в хорошем клубе !
    Ответить
    фантоци
    1512896874
    Ну и правильно. Вратарь то классный
    Ответить
    Эльхан
    1512904497
    Ромеро в еврокубках выступает, Де Хеа в АПЛ. поделились просто :) что за утка блин :)
    Ответить
    ologreds
    1694991763
    numo528702
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