В «Динамо» сообщили о стабильном финансовом положении клуба

Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал нынешнее финансовое положение клуба. Также было отмечено о готовности бело-голубых к усилению состава в зимнее трансферное окно.

«Финансовая ситуация в «Динамо» стабильная, нет оснований для беспокойства. Что касается трансферов, то в течение ближайшей недели руководство общества «Динамо» и менеджмент клуба вместе с главным тренером обсудит перспективы зимней трансферной кампании. По мере принятия решений будем информировать болельщиков и общественность», – сказал Муравьев.

«Динамо» на зимний перерыв в чемпионате РФПЛ ушло с 22 очками в активе после 20 матчей.