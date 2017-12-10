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    • В «Динамо» сообщили о стабильном финансовом положении клуба

    В «Динамо» сообщили о стабильном финансовом положении клуба

    Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал нынешнее финансовое положение клуба. Также было отмечено о готовности бело-голубых к усилению состава в зимнее трансферное окно.

    «Финансовая ситуация в «Динамо» стабильная, нет оснований для беспокойства. Что касается трансферов, то в течение ближайшей недели руководство общества «Динамо» и менеджмент клуба вместе с главным тренером обсудит перспективы зимней трансферной кампании. По мере принятия решений будем информировать болельщиков и общественность», – сказал Муравьев.

    «Динамо» на зимний перерыв в чемпионате РФПЛ ушло с 22 очками в активе после 20 матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    10.12.2017 10:15
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1512893152
    Я тоже рад, но было бы лучше,если бы сообщили о стабильной игровой форме.
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    Sergej-74
    1512911229
    усилиться было бы не плохо
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    pegas1276
    1512982179
    хорошая новость, пора возвращаться в лидеры...
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    ologreds
    1694991763
    numo528696
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