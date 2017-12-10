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    • Клаэссон: «Амкар»? Хотим уйти на каникулы с хорошим настроением»

    Клаэссон: «Амкар»? Хотим уйти на каникулы с хорошим настроением»

    Источник: ФК «Краснодар»

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    10.12.2017 10:10
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сильвербой
    1512892617
    Ребята, я один это вижу?? Очень содержательное интервью!!! У меня один заголовок!!!
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    Отчаянный Пердун
    1512893927
    И у меня очень содержательное!
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    OfaZavr
    1512895545
    Один заголовок и этим все сказано)))
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    Бугимен
    1512896035
    ДАВАЙ ВИТЕК!ЖДЕМ ПОБЕДЫ!
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    Serjoga
    1512905079
    Источник нашли, а текст скопировать забыли!
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    ologreds
    1694991763
    numo528695
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