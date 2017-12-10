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Клаэссон: «Амкар»? Хотим уйти на каникулы с хорошим настроением»
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Интереснейший сезон РПЛ закончен! Смотрите обзоры матчей 30-го тура на RUTUBE
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Клаэссон: «Амкар»? Хотим уйти на каникулы с хорошим настроением»
Клаэссон: «Амкар»? Хотим уйти на каникулы с хорошим настроением»
Источник:
ФК «Краснодар»
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10.12.2017 10:10
Россия. Премьер-лига
Классон Виктор
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Комментарии (6)
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Сильвербой
1512892617
Ребята, я один это вижу?? Очень содержательное интервью!!! У меня один заголовок!!!
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2
Отчаянный Пердун
1512893927
И у меня очень содержательное!
Ответить
1
OfaZavr
1512895545
Один заголовок и этим все сказано)))
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3
Бугимен
1512896035
ДАВАЙ ВИТЕК!ЖДЕМ ПОБЕДЫ!
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2
Serjoga
1512905079
Источник нашли, а текст скопировать забыли!
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1
ologreds
1694991763
numo528695
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