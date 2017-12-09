Глушаков: «Скажу Игнатьеву, чтобы «Локомотив» вернул обратно «Спартаку» его фарт»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что старается как можно реже смотреть в турнирную таблицу, а концентрироваться на игре своей команды. Также капитан красно-белых пошутил, что попросит хавбека «Локомотива» Владислава Игнатьева вернуть спартаковцам их прошлогодний фарт.

– Сейчас заглядываете в турнирную таблицу?

– Периодически смотрю, конечно. Но для нас самое главное — концентрироваться на своих делах, а не следить за соперниками, кто на каком месте. Хотя сейчас моим соседом стал полузащитник «Локомотива» Влад Игнатьев. Будем с ним иногда пересекаться на этаже. Скажу ему, чтобы вернули наш фарт обратно: хватит им уже набирать очки.

– Считается, что выиграть чемпионат непросто, но повторить успех еще сложнее.

– Мы делаем все возможное, чтобы в конце сезона смогли вновь вместе с болельщиками встретиться на том же месте в то же время: и на заборе, и на машинах попрыгать (улыбается). Кроме того, отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок России, и постараемся достойно выступить в Лиге Европы.

– От первого места сейчас отставание — восемь очков...

– Иногда то, что приходится догонять, даже лучше. У тебя всегда есть цель впереди, тебе ее нужно достичь. Когда идешь на первом месте и у тебя восемь–десять очков в запасе, ты спокойнее себя чувствуешь. Ну, проиграл и проиграл — еще есть отрыв, ладно... А сейчас, когда каждое очко на счету, понимаешь всю ответственность.