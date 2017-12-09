Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Глушаков: «Скажу Игнатьеву, чтобы «Локомотив» вернул обратно «Спартаку» его фарт»

    Глушаков: «Скажу Игнатьеву, чтобы «Локомотив» вернул обратно «Спартаку» его фарт»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что старается как можно реже смотреть в турнирную таблицу, а концентрироваться на игре своей команды. Также капитан красно-белых пошутил, что попросит хавбека «Локомотива» Владислава Игнатьева вернуть спартаковцам их прошлогодний фарт.

    – Сейчас заглядываете в турнирную таблицу?

    – Периодически смотрю, конечно. Но для нас самое главное — концентрироваться на своих делах, а не следить за соперниками, кто на каком месте. Хотя сейчас моим соседом стал полузащитник «Локомотива» Влад Игнатьев. Будем с ним иногда пересекаться на этаже. Скажу ему, чтобы вернули наш фарт обратно: хватит им уже набирать очки.

    – Считается, что выиграть чемпионат непросто, но повторить успех еще сложнее.

    – Мы делаем все возможное, чтобы в конце сезона смогли вновь вместе с болельщиками встретиться на том же месте в то же время: и на заборе, и на машинах попрыгать (улыбается). Кроме того, отдадим все силы, чтобы выиграть Кубок России, и постараемся достойно выступить в Лиге Европы.

    – От первого места сейчас отставание — восемь очков...

    – Иногда то, что приходится догонять, даже лучше. У тебя всегда есть цель впереди, тебе ее нужно достичь. Когда идешь на первом месте и у тебя восемь–десять очков в запасе, ты спокойнее себя чувствуешь. Ну, проиграл и проиграл — еще есть отрыв, ладно... А сейчас, когда каждое очко на счету, понимаешь всю ответственность.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2017 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Чикомас
    1512826580
    Скажите ему что он игрок а не клоун, в каждую дырку лезет...Тренироваться иди!
    Ответить
    Diesel133
    1512829851
    нет уж.. наша очередь))
    Ответить
    paracetamol
    1512830243
    Дзюба дошутился, теперь очередь Глушака.
    Ответить
    O-Z
    1512832168
    В пердиве твой фарт
    Ответить
    acer2003
    1512834068
    Есть люди, для которых лучше молчать, чем что то говорить, Один из них Глушаков,второй Дзюба ИМХО.
    Ответить
    XaXatyn
    1512841886
    Смотри как разговорился !
    Ответить
    victosha
    1512846265
    Слава, не отдавай!!!
    Ответить
    alexivanof197
    1512850046
    Денис,пора играть уже,а не светиться в сми
    Ответить
    zenitovec2007
    1512896320
    где фото из раздевалки после ливерпуля?
    Ответить
    ologreds
    1694991769
    numo528627
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+