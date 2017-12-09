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    • Кафельников: «До унижения конского клуба и его фанатов остался день»

    Кафельников: «До унижения конского клуба и его фанатов остался день»

    Бывший теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», считает, что красно-белые с убедительным счетом победят ЦСКА в завтрашнем матче 20-го тура РФПЛ.

    «До унижения конского клуба и его фанатов остался день», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    Поединок «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Напомним, в середине недели оба клуба провели встречи в Лиге чемпионов. Армейцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), а «Спартак» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7.

    Источник: Twitter

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    09.12.2017 15:39
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    Комментарии (175)
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    kazak1975
    1512855341
    Похоже, ради разведения срача и привлечения внимания, бомбардир скоро бузову начнёт цитировать.
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    shinnik
    1512856280
    Мельдоний запоздалый..действует.. спасите женю.. лост.пост..хелп..жопа..
    Ответить
    mutabor0992
    1512858233
    Ну разве так можно?Вроде человек приличный и много где побывал...А высказывания,как у завсегдатая портового борделя.
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1512864803
    Кафель ты наверно язык из ж0пы не смог достать когда ливерпулю летели?? Ничего против спартака не хочу сказать но отдельные болелы у них так себе, что кафель что панов. Орлов конечно тоже не подарок, но того хоть не так часто слышно.
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    BykAs
    1512885023
    Кафельников: «До унижения конского клуба и его фанатов остался день» - - Фантастика в другом зале)))
    Ответить
    BykAs
    1512887372
    Мужики, вы чего взбеленились на великого спортсмена - человек с пониженной социальной ответственностью пошутил, а вы всерьез)))
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    gennadiy
    1512889255
    Если это не провокация, то он сам ещё какой конь
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    Ивантеевец
    1512892075
    Видимо Кафельников на этой неделе отсутствовал на земле нашей грешной. Его разлюбимый "Спартак" унизил и себя, и своих болельщиков и просто всех любителей футбола в стране в среду на Энфилде.
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    river31
    1512900773
    Не хорошо сказал, однако.
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    ologreds
    1694991769
    numo528624
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