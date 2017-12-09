Кафельников: «До унижения конского клуба и его фанатов остался день»

Бывший теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», считает, что красно-белые с убедительным счетом победят ЦСКА в завтрашнем матче 20-го тура РФПЛ.

«До унижения конского клуба и его фанатов остался день», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

Поединок «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, в середине недели оба клуба провели встречи в Лиге чемпионов. Армейцы проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2), а «Спартак» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7.