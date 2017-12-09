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    • Моуринью: «Игроки «Манчестер Сити» теряют равновесие, как только подует ветер»

    Моуринью: «Игроки «Манчестер Сити» теряют равновесие, как только подует ветер»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о ближайшем сопернике «Манчестер Сити».

    Завтра, 10 декабря, командам предстоит встретиться на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 16-го тура АПЛ.

    «Это хорошая команда, которая здорово обороняется и хорошо реагирует, когда теряет мяч. Она обладает хорошей динамикой в атаке и созидательным движением.

    В «Манчестер Сити» собраны потрясающие игроки и фантастический тренер, а также еще много хорошего. Если вы спросите меня о чем-то одном, что мне не нравится в «горожанах», так это то, что они легко теряют равновесие. Знаете, слегка подует ветер, и они падают», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

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    09.12.2017 13:56
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    Комментарии (17)
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    talgatnurzhanov2006
    1512817276
    )
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    hevbn 28
    1512818502
    Знаменитые "игры разума" от "лорда" Жозе у него был хороший учитель "магистр " йода - Фергюсон , хочется сказать только: "да прибудет с вами сила".
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    TY13R
    1512818682
    Ждём матч с нетерпением!!!
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    lisal
    1512821558
    Маур в своем стиле!!
    Ответить
    edw7777
    1512825351
    Дубовый юмор. А может перевод страдает!
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    ologreds
    1694991769
    numo528616
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