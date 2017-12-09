Моуринью: «Игроки «Манчестер Сити» теряют равновесие, как только подует ветер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о ближайшем сопернике «Манчестер Сити».

Завтра, 10 декабря, командам предстоит встретиться на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 16-го тура АПЛ.

«Это хорошая команда, которая здорово обороняется и хорошо реагирует, когда теряет мяч. Она обладает хорошей динамикой в атаке и созидательным движением.

В «Манчестер Сити» собраны потрясающие игроки и фантастический тренер, а также еще много хорошего. Если вы спросите меня о чем-то одном, что мне не нравится в «горожанах», так это то, что они легко теряют равновесие. Знаете, слегка подует ветер, и они падают», – сказал Моуринью.