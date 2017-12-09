Агент Милинковича-Савича отказался комментировать интерес к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед»

Агент Матея Кежман, представляющий интересы полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, не стал комментировать информацию, что сербом интересуется «Манчестер Юнайтед». По его словам, игрок не продается.

«Я являюсь единственным человеком, который может действовать от имени Милинковича-Савича. Поэтому то, что я читал в СМИ, – ошибочно и оказывает несправедливое давление на «Лацио», поскольку может нарушить идеальный баланс в раздевалке команды в такой великолепный для нее и Сергея сезон.

Поступало ли предложение от «Манчестер Юнайтед»? Я уже говорил миллион раз: Милинкович-Савич в настоящее время не продается ни за какую цену. Сейчас не время говорить о трансферах», – сказал Кежман.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел 18 матчей, записав на свой счет пять голов и две результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.