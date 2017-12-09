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    • Масалитин считает, что в дерби «Спартак» – ЦСКА нет фаворита

    Масалитин считает, что в дерби «Спартак» – ЦСКА нет фаворита

    Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение, что в очном матче команд в рамках 20-го тура РФПЛ не будет фаворита. По его словам, армейцы будут иметь лишь небольшое психологическое преимущество над красно-белыми, после их разгромного поражения в среду от «Ливерпуля» (0:7) в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов.

    «Мне кажется, что в дерби нет фаворита. По большому счету команды находятся в равных условиях. У ЦСКА есть лишь небольшое психологическое преимущество. Оно состоит в том, что «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю», и это поражение очень больно ударило по самолюбию красно-белых. Они будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с ЦСКА.

    Армейцы – хороший раздражитель для них, но все-таки тяжело восстановиться после 0:7. Я надеюсь, что игра получится интересная, и командам удастся показать футбол европейского уровня», – сказал Масалитин.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Euro-football.ru

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    09.12.2017 13:11
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    Комментарии (4)
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    Чикомас
    1512818699
    На то оно и дерби.Ясно одно -будет сеча...
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    Приус
    1512833452
    Пусть кони будут фаворитами, а счет 2-1.
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    spasop
    1512844262
    кони 3-1
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    ologreds
    1694991769
    numo528612
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