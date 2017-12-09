Масалитин считает, что в дерби «Спартак» – ЦСКА нет фаворита

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение, что в очном матче команд в рамках 20-го тура РФПЛ не будет фаворита. По его словам, армейцы будут иметь лишь небольшое психологическое преимущество над красно-белыми, после их разгромного поражения в среду от «Ливерпуля» (0:7) в заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что в дерби нет фаворита. По большому счету команды находятся в равных условиях. У ЦСКА есть лишь небольшое психологическое преимущество. Оно состоит в том, что «Спартак» крупно проиграл «Ливерпулю», и это поражение очень больно ударило по самолюбию красно-белых. Они будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с ЦСКА.

Армейцы – хороший раздражитель для них, но все-таки тяжело восстановиться после 0:7. Я надеюсь, что игра получится интересная, и командам удастся показать футбол европейского уровня», – сказал Масалитин.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 16:30 по московскому времени.