Глушаков: «Спартак» во многих матчах занимался «благотворительностью»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил, что на команду давило не слишком удачное начало сезона, поэтому она часто теряла очки в матчах с командами слабее классом. По словам спартаковского капитана, во многих встречах красно-белые занимались так называемой благотворительностью.

– «Спартак» может ярко победить «Зенит» и «Краснодар» и сыграть вничью с «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Почему?

– В последнее время таких матчей, когда мы сбавляли в концовке, уже не было. А в начале сезона случались промахи: на нас давило то, что мы шли не в верхней части таблицы. С «Динамо»: сначала вели в счете, но потом не сумели удержать преимущество. После этой игры все пошло кувырком. Много было матчей, в которых занимались «благотворительностью» — раздавали свои очки. Если сложить вместе все наши ничьи и упущенные баллы, наберется приличное количество. Но мы уже переломили неудачную серию в чемпионате. Надеюсь, теперь все будет нормально.