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    • Глушаков: «Спартак» во многих матчах занимался «благотворительностью»

    Глушаков: «Спартак» во многих матчах занимался «благотворительностью»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил, что на команду давило не слишком удачное начало сезона, поэтому она часто теряла очки в матчах с командами слабее классом. По словам спартаковского капитана, во многих встречах красно-белые занимались так называемой благотворительностью.

    – «Спартак» может ярко победить «Зенит» и «Краснодар» и сыграть вничью с «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Почему?

    – В последнее время таких матчей, когда мы сбавляли в концовке, уже не было. А в начале сезона случались промахи: на нас давило то, что мы шли не в верхней части таблицы. С «Динамо»: сначала вели в счете, но потом не сумели удержать преимущество. После этой игры все пошло кувырком. Много было матчей, в которых занимались «благотворительностью» — раздавали свои очки. Если сложить вместе все наши ничьи и упущенные баллы, наберется приличное количество. Но мы уже переломили неудачную серию в чемпионате. Надеюсь, теперь все будет нормально.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.12.2017 12:50
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    Комментарии (7)
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    Axe111
    1512813849
    Ливерпуль 7:0 приезжайте еще
    Ответить
    sерж
    1512814987
    Россия щедрая душа 7:0
    Ответить
    Football06
    1512824606
    Компани "Глупортак " заняла первое место по благотворительности за счет хорошей работы в Ливерпуле на стадионе Энфилд!!!
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    Приус
    1512833342
    Верно, хватит играть в Чулпан Хаматову.
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    Ахимас Вельде
    1512837135
    Обыгрывать всех подряд с самого начала и дурак может. А спартачи пол-сезона ваньку валяли, а сейчас взялись всерьез, причем без защиты. Дать фору называется.
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    ologreds
    1694991769
    numo528610
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