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    • Пронин: «Посмеялись над разгромом «Спартака». ЦСКА с таким счетом не проиграл бы»

    Пронин: «Посмеялись над разгромом «Спартака». ЦСКА с таким счетом не проиграл бы»

    Бывший форвард хоккейного ЦСКА Николай Пронин рассказал, что обсудил с друзьями из армейской среды разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» (0:7) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, ставшее для российских команд самым крупным в еврокубках. По мнению специалиста, ЦСКА, будь он на месте красно-белых, не проиграл бы с таким неприличным счетом.

    Напомним, сами красно-синие уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» – 1:2.

    – Признайтесь: вечером 6 декабря и утром 7-го потеплело на душе?

    – Ха-ха! Не буду скрывать: с друзьями и коллегами из армейской среды матч «Ливерпуль» – «Спартак» обсуждали. Отпускали шутки на эту тему, перекидывались мемами. Анекдот про мужа и жену («Вставай, уже восемь! – Как, еще пропустили?») тоже видели! Разговоры среди болельщиков ЦСКА об этом не утихнут хотя бы до воскресенья.

    Никто не ожидал такого результата. Если честно, «Спартак» в целом по сезону показывает неплохую игру. Вспомните домашние матчи с «Севильей» и «Ливерпулем». Но пусть эти 0:7 спартаковцы и обсуждают. Скажу только, что мой клуб с таким счетом бы не сыграл.

    – Возможен ли подобный исход в дерби 10 декабря?

    – Наоборот, после поражения от «Ливерпуля» «Спартак» станет только злее. Матч предстоит упорный. Не думаю, что команды забьют больше трех мячей. Максимум – четыре. А разгрома ждать точно не стоит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2017 12:25
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ruryu
    1512813187
    Эх,******* коней надо,*******...
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    kolyma999
    1512814084
    Вот тоже сидим с друзьями и вспоминаем сколько раз за последние годы вас также нагинали америкосы с канадцами...но почему то не до смеха,а вам бы всё позубоскалить.
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    OfaZavr
    1512832413
    только дураки могут смеяться над этим когда клуб свою страну представляет на евроарене его поддерживают все адекватные болельщики независимо от клубных пристрастий.
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    Vizual
    1512833994
    Бы да ка бы
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    Vizual
    1512834273
    Вы его статистику посмотрите,ржу не могу,даже не 0))) Николай Пронин,на собой ржи неудачник))
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    DOCTOR PENALTY
    1512842012
    И чего вы там смешного нашли...
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    Отчаянный Пердун
    1512848991
    Воскресенье всех рассудит! Очень жду. Хотя притензии останутся. Уважайте друг друга мы одна страна. Вон 5-х болел Зенита порезали и ещё виноватыми сделают! Вот так нас уважают в Европе!
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    maygli
    1512999293
    Дурачок какой-то этот майор Пронин.
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    LAY394
    1513016573
    соснул маразматик
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    ologreds
    1694991769
    numo528608
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