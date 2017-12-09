Пронин: «Посмеялись над разгромом «Спартака». ЦСКА с таким счетом не проиграл бы»

Бывший форвард хоккейного ЦСКА Николай Пронин рассказал, что обсудил с друзьями из армейской среды разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» (0:7) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, ставшее для российских команд самым крупным в еврокубках. По мнению специалиста, ЦСКА, будь он на месте красно-белых, не проиграл бы с таким неприличным счетом.

Напомним, сами красно-синие уступили на выезде «Манчестер Юнайтед» – 1:2.

– Признайтесь: вечером 6 декабря и утром 7-го потеплело на душе?

– Ха-ха! Не буду скрывать: с друзьями и коллегами из армейской среды матч «Ливерпуль» – «Спартак» обсуждали. Отпускали шутки на эту тему, перекидывались мемами. Анекдот про мужа и жену («Вставай, уже восемь! – Как, еще пропустили?») тоже видели! Разговоры среди болельщиков ЦСКА об этом не утихнут хотя бы до воскресенья.

Никто не ожидал такого результата. Если честно, «Спартак» в целом по сезону показывает неплохую игру. Вспомните домашние матчи с «Севильей» и «Ливерпулем». Но пусть эти 0:7 спартаковцы и обсуждают. Скажу только, что мой клуб с таким счетом бы не сыграл.

– Возможен ли подобный исход в дерби 10 декабря?

– Наоборот, после поражения от «Ливерпуля» «Спартак» станет только злее. Матч предстоит упорный. Не думаю, что команды забьют больше трех мячей. Максимум – четыре. А разгрома ждать точно не стоит.