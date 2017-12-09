Глушаков: «Матч с ЦСКА – знаковый за шесть очков»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 20-м туре РФПЛ. Футболист выразил надежду, что команда добьется победы в принципиальном дерби.

«Надеюсь, будет полный стадион. С ЦСКА всегда интересные, захватывающие встречи. Прежде всего это дерби! Конечно, придется нелегко. В турнирном плане этот матч для нас также очень важен – знаковый матч за шесть очков. Нужно побеждать. Хотелось бы выступить так же успешно, как в прошлой домашней встрече с армейцами.

Помню, что незадолго до той игры был травмирован. Мечтал скорее восстановиться, чтобы сыграть с ЦСКА. Несмотря на то, что долго не играл из-за повреждения, тренерский штаб все же доверил мне место «в старте». Вышел свежим и забил гол», – сказал Глушаков.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.