Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Глушаков: «Матч с ЦСКА – знаковый за шесть очков»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 20-м туре РФПЛ. Футболист выразил надежду, что команда добьется победы в принципиальном дерби.

    «Надеюсь, будет полный стадион. С ЦСКА всегда интересные, захватывающие встречи. Прежде всего это дерби! Конечно, придется нелегко. В турнирном плане этот матч для нас также очень важен – знаковый матч за шесть очков. Нужно побеждать. Хотелось бы выступить так же успешно, как в прошлой домашней встрече с армейцами.

    Помню, что незадолго до той игры был травмирован. Мечтал скорее восстановиться, чтобы сыграть с ЦСКА. Несмотря на то, что долго не играл из-за повреждения, тренерский штаб все же доверил мне место «в старте». Вышел свежим и забил гол», – сказал Глушаков.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2017 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Евгений П
    1512810053
    За 6 очков и 7 мячей
    Ответить
    avera
    1512810533
    По очку и хватит!
    Ответить
    Masteralex
    1512812719
    С Ливерпулем тоже был знаковым, то есть и тут ждать разгрома, 5-1 хороший счёт
    Ответить
    жеха87
    1512813859
    Нечья!
    Ответить
    Опорник84
    1512814349
    Ну если еще и коням сгорим, будет совсем печально!
    Ответить
    RedWhiteFans2
    1512825885
    О, капитан рот открыл. Как косячить на поле так первый, как побазарить туда же. Сначала делай, а потом говори. А то Дзюбой можешь стать. Лять. Уже 3 -и сутки не сплю после вашего бла -бла-бла с Ливерпулем.
    Ответить
    paracetamol
    1512830284
    По одному получите и хватит с вас.
    Ответить
    dddolphin
    1512830445
    Хорошо что не за семь :)
    Ответить
    ologreds
    1694991769
    numo528606
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+