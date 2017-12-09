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    Роналду не намерен начинать карьеру тренера

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил, что на данном этапе он не рассматривает вариант начала тренерской карьеры. При этом футболист не исключил пересмотра своих взглядов в будущем.

    «Если отвечать на сегодняшний день, то я не вижу себя тренером. Однако все меняется. У меня есть достаточно проектов на будущее. После спортивной карьеры хотел бы себя попробовать в чем-то новом», – сказал Роналду.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    09.12.2017 10:29
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    Комментарии (4)
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    VeniaminS
    1512807519
    Еще надо поиграть!!!
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    калач
    1512815167
    он читать то хоть умеет?
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    Psih86
    1512818079
    Кто этого полу-покера слушать будет,тренер-это Сила и жесткость,например Симеоне,Конте,он будет как Слуцкий Леня!
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    ologreds
    1694991771
    numo528598
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