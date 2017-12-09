Роналду не намерен начинать карьеру тренера

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметил, что на данном этапе он не рассматривает вариант начала тренерской карьеры. При этом футболист не исключил пересмотра своих взглядов в будущем.

«Если отвечать на сегодняшний день, то я не вижу себя тренером. Однако все меняется. У меня есть достаточно проектов на будущее. После спортивной карьеры хотел бы себя попробовать в чем-то новом», – сказал Роналду.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

