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    • Паредес: «Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру»

    Паредес: «Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес отметил, что не придает большого значения возможным вариантам по сопернику в плей-офф Лиги Европы. Футболист выразил уверенность в способности команды выйти на пик формы к началу матчей данной стадии турнира.

    «Не такое большое значение имеет то, кто нам попадется. Главное — это улучшать свою игру. Мы находимся еще не на пике своей формы. Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру. Если мы ее покажем, то тот, кто сыграет против нас, не так уж и важен», – сказал Паредес.

    «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.12.2017 10:16
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    Комментарии (10)
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    Silver 76
    1512804568
    Правильно. Полноценные сборы.Получше сыграться. И можно всех выносить , непобедимых нет.
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    insider_retro
    1512805639
    Всё бы хорошо, но надеяться на лучшую игру в феврале после паузы - это очень оптимистично... А так, действительно, пора уже выдавать результативную игру не от случая к случаю, а стабильно и солидно!..
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    Каратель
    1512811670
    ну театральное мастерство у тебя итак на высоте,посмотрим как после зимнего перерыва в футбол будешь играть
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    Football06
    1512812963
    Паредес ещё не тот, может ещё лучше, а Кузяев с Кокориным придают надежды Российскому футболу, посмотрим! Надо купить норм напа чтоб забивать, и дело пойдет, с такой то полузащитой! , Дзюбу продать, и купить норм напа, и всё как по маслу пойдет
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    игрок68
    1512848091
    твои слова да богу в уши , пусть так и будет
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    ЖОРРО
    1512860134
    Всё верно!Надо прежде всего за собой следить,а не искать лёгкий жребий и тд....
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    mamba9090909
    1512879024
    Будем надеяться.
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    ologreds
    1694991771
    numo528597
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