Паредес: «Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес отметил, что не придает большого значения возможным вариантам по сопернику в плей-офф Лиги Европы. Футболист выразил уверенность в способности команды выйти на пик формы к началу матчей данной стадии турнира.

«Не такое большое значение имеет то, кто нам попадется. Главное — это улучшать свою игру. Мы находимся еще не на пике своей формы. Считаю, что в феврале к матчам Лиги Европы сможем демонстрировать свою лучшую игру. Если мы ее покажем, то тот, кто сыграет против нас, не так уж и важен», – сказал Паредес.

«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.