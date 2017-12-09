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    • Источник: Роберто выдвинул «Барселоне» свои условия по продлению контракта

    Источник: Роберто выдвинул «Барселоне» свои условия по продлению контракта

    «Барселона» не может договориться с Серхи Роберто по условия продления контракта. Как сообщается, футболист хочет увеличения зарплаты. Помимо этого, хавбек настаивает на его использование в центре поля, а не на краю. «Каталонцы» в свою очередь намерены прописать в соглашении с хавбеком сумму отступных в размере 400 миллионов евро. Роберто имеет вариант продолжения карьеры в «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    09.12.2017 09:54
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    Комментарии (5)
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    ItalianFootball
    1512803506
    Зажрался малец.
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    Михаил Шевченко
    1512813703
    Ну так то хотеть больше денгег это естественно...
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    mvdmvdmvd
    1512839810
    Гнать надо и дать отступных пару пенделей!!!
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    dinar7777dinar
    1514467213
    договорятся ! парень очень перспективный и доказал это уже много раз! Трудяга !!
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    ologreds
    1694991771
    numo528595
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