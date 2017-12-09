Источник: Роберто выдвинул «Барселоне» свои условия по продлению контракта

«Барселона» не может договориться с Серхи Роберто по условия продления контракта. Как сообщается, футболист хочет увеличения зарплаты. Помимо этого, хавбек настаивает на его использование в центре поля, а не на краю. «Каталонцы» в свою очередь намерены прописать в соглашении с хавбеком сумму отступных в размере 400 миллионов евро. Роберто имеет вариант продолжения карьеры в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.