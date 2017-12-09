Костылев: «Спартак» обыграл «Зенит» и подумал, что все может? Ну-ну»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев выразил мнение, что крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» следует связывать с самоуверенностью команды. Красно-белые на выезде уступили мерсисайдцам со счетом 0:7.

«Спартак» в Ливерпуле, мягко говоря, обкакался. Сам сдулся! «Зенит» обыграли и подумали, что все могут? Ну-ну... Откуда такая самоуверенность? Люди должны быть самокритичными. Ведь их просто разрывали в Англии! Почему красно-белые дали хозяевам разбежаться?! Ну это же самоубийство!

Англичанам нельзя было давать пространства, нужно было вовремя перекрывать зоны. Давно не видел такой беспомощной команды, как «Спартак», – сказал Костылев.

«Спартак» 10 декабря проведет матч с ЦСКА в рамках 20-го тура РФПЛ.