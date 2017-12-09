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    • Костылев: «Спартак» обыграл «Зенит» и подумал, что все может? Ну-ну»

    Костылев: «Спартак» обыграл «Зенит» и подумал, что все может? Ну-ну»

    Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев выразил мнение, что крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» следует связывать с самоуверенностью команды. Красно-белые на выезде уступили мерсисайдцам со счетом 0:7.

    «Спартак» в Ливерпуле, мягко говоря, обкакался. Сам сдулся! «Зенит» обыграли и подумали, что все могут? Ну-ну... Откуда такая самоуверенность? Люди должны быть самокритичными. Ведь их просто разрывали в Англии! Почему красно-белые дали хозяевам разбежаться?! Ну это же самоубийство!

    Англичанам нельзя было давать пространства, нужно было вовремя перекрывать зоны. Давно не видел такой беспомощной команды, как «Спартак», – сказал Костылев.

    «Спартак» 10 декабря проведет матч с ЦСКА в рамках 20-го тура РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2017 09:04
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    Комментарии (21)
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    спанчес
    1512803028
    ха ха ха плюс тебе
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    pato08
    1512805780
    После 5-1 в питере на зенит тоже одели золотые медали!
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    VVM1964
    1512806126
    " Зенит» обыграли и подумали, что все могут? Ну-ну... Откуда такая самоуверенность? " - Ну такая чушь несусветная . Причем здесь Зенит ( кто его может сравнить с Ливерпулем ) , причем здесь самоуверенность ?
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    alexivanof197
    1512808260
    При Вас,уважаемый,ЦСКА не обкакался в Марселе в 1993? Только не надо говорить по отравленную воду,не того колибра была у ЦСКА команда,чтоб без воды не справиться с ней
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    Полная Канистра
    1512813145
    костыль иди ты в ж... ерестик говноед
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    за ЦСКА с 1980г
    1512827578
    в чём то он прав..
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    MrSmit
    1512829892
    Зачем брать интервью у человека, который за всю свою карьеру ничего не добился, что это за тренер, который в течении 10 лет, тренировал 11 разных команд...
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    Vizual
    1512833837
    Костылев,а ты кто?
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    niko5
    1512920902
    Ну кто сегодня обкакался,да и с Манчестером обмочился?????
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    ologreds
    1694991771
    numo528592
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