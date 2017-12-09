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    • Хомуха: «У ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше «Спартака»

    Хомуха: «У ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше «Спартака»

    Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ. По мнению ветерана, обе команды находятся в примерно равной степени готовности.

    «Не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил. Дерби — противостояние, предсказать исход которого невозможно никогда, несмотря на текущее положение соперников. Тут у ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше «Спартака», – сказал Хомуха.

    Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    09.12.2017 08:18
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    XaXatyn
    1512799108
    Надеюсь будет заруба с большим количеством голов и хорошей игрой!
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    Mahone
    1512801347
    Ждем открытый футбол и пусть победит сильнейший
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    vladimir-7
    1512802398
    Желаю удачи и без травм всем игрокам.
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    Чикомас
    1512812704
    Будет сеча....А результат непредсказуем. Дерби всея Руси...
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    ologreds
    1694991771
    numo528588
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