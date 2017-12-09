Хомуха: «У ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше «Спартака»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в рамках 20-го тура РФПЛ. По мнению ветерана, обе команды находятся в примерно равной степени готовности.

«Не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил. Дерби — противостояние, предсказать исход которого невозможно никогда, несмотря на текущее положение соперников. Тут у ЦСКА нет преимущества из-за того, что они играли в Лиге чемпионов на день раньше «Спартака», – сказал Хомуха.

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.