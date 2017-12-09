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    Асенсио может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы намерены попытаться приобрести хавбека в январе. Рыночная стоимость Асенсио оценивается в 30 миллионов евро. В «МЮ» считают, что игрок может согласиться на переход, так как не имеет в «Реале» гарантированного места в основе.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    09.12.2017 07:32
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    Комментарии (9)
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    Чермындыр
    1512798744
    Можно подумать в МЮ он будет 100пудово играть. Малейшее недовольство от Маура и присядет на лавочку
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    XaXatyn
    1512798912
    Можно брать , только из основы МЮ выпадет кто то !
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    ivanthebest
    1512807624
    Асенсио слишком многообещающий игрок. Думаю Реал не продаст его ни за какие коврижки.
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    petr69
    1512808891
    После игр с Барселоной было слишком много восторгов,это пошло ему во вред
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    Патронташ
    1512810903
    Роналдо не любит игроков которые способны самостоятельно решать исходы матчей в Реале. Лучшему футболисту всех времен( с его слов ) требуются подыгрывающие, подносчики снарядов: Модрич,Кроос,Бензема. А тут Асенсио на свою беду показал что можно обыгрывать Барселону и без футбольного эгоиста.Вот и присел на лавку.Его ждет судьба Мораты.Главное что б он это во время понял и ушел в Валенсию,Вильяреал,Севилью.Туда,где его лидерские и футбольные качества нужны.В Реале,пока там будет Роналдо,ему не светит.А ему надо играть сейчас.
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    BARCLAYS_APL
    1512817981
    Реал во первых не даст во вторых Де Хеа по требуют за малую сумму
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    DeStar
    1512823943
    а в мю ему типа будет место?
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    ologreds
    1694991771
    numo528584
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