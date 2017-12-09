Асенсио может сменить «Реал» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 21-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы намерены попытаться приобрести хавбека в январе. Рыночная стоимость Асенсио оценивается в 30 миллионов евро. В «МЮ» считают, что игрок может согласиться на переход, так как не имеет в «Реале» гарантированного места в основе.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.