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    • Мостовой: «Спартак» после оглушительных провалов, как правило, не проигрывал ЦСКА»

    Мостовой: «Спартак» после оглушительных провалов, как правило, не проигрывал ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил надежду, что провал в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов мобилизует команду перед дерби с ЦСКА. Красно-белые в гостях уступили мерсисайдцам со счетом 0:7.

    «По идее, такой провал должен мобилизовать «Спартак» перед матчем с ЦСКА. Произошла настоящая катастрофа, и теперь команде надо реабилитироваться. Я не знаю, почему они вышли недонастроенными и играли спустя рукава. Но «Ливерпуль» забил три гола в первом тайме без особых проблем. А дальше уже добил деморализованного соперника. В принципе, уже бывало, что после оглушительных провалов «Спартаку» по графику предстояло дерби с ЦСКА, и красно-белые, как правило, не проигрывали. Поэтому сейчас им нужно обязательно добиваться успеха, чтобы уйти на перерыв без камня за пазухой», – сказал Мостовой.

    Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    09.12.2017 07:18
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Mahone
    1512801213
    Трудно будет очень,может и проиграем,как лидеры наши в головах все сотрут
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    DOCTOR PENALTY
    1512804065
    Так и будет!!!
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    VVM1964
    1512806312
    Достали уже с прогнозами , дождитесь воскресенья - матч все расставит по своим местам .
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    Dominator777
    1512808044
    Все серии когда-то прерываются. Жду интересного, зрелищного футбола в исполнении популярнейших клубов России - одним словом ДЕРБИ.
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    OfaZavr
    1512808590
    ну посмотрим игра покажет.
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    Alex Y
    1512809788
    Акинфеев наконец то прервал свою серию, ЦСКА потерял антирекорд , благодаря Спартаку и их 7:0 , еще и это могут успеть прервать 2017 )
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    Serjoga
    1512810115
    И чего трепаться без толку? Посмотрим что будет на поле! Прогнозисты недоделанные! Удачи командам, а нам чтобы не скучно смотреть игру! Забудьте уже про злосчастные 0:7!
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    Чикомас
    1512827532
    В одном уверен-скучно не будет. И еще берегите себя ребята, и те и эти...
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    yarik1_78
    1512833816
    Какая же рожа была у него после матча с Ливерпулем!
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    ologreds
    1694991771
    numo528583
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