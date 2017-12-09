Мостовой: «Спартак» после оглушительных провалов, как правило, не проигрывал ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил надежду, что провал в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов мобилизует команду перед дерби с ЦСКА. Красно-белые в гостях уступили мерсисайдцам со счетом 0:7.

«По идее, такой провал должен мобилизовать «Спартак» перед матчем с ЦСКА. Произошла настоящая катастрофа, и теперь команде надо реабилитироваться. Я не знаю, почему они вышли недонастроенными и играли спустя рукава. Но «Ливерпуль» забил три гола в первом тайме без особых проблем. А дальше уже добил деморализованного соперника. В принципе, уже бывало, что после оглушительных провалов «Спартаку» по графику предстояло дерби с ЦСКА, и красно-белые, как правило, не проигрывали. Поэтому сейчас им нужно обязательно добиваться успеха, чтобы уйти на перерыв без камня за пазухой», – сказал Мостовой.

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.