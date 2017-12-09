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    Акинфеев: «Меня поразил Хабаровск»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о городах мира, которые ему особенно запомнились. Как отметил футболист, в России его поразил Хабаровск своей масштабностью и красотой.

    «Каждый город отличается и красив по-своему. Я нечастый гость экскурсий по городам, мы приезжаем-уезжаем, на все один-два дня, за которые ничего не получается посмотреть. Поэтому не могу судить со всей строгостью или со всей красоты всех этих городов. В каждом городе что-то запоминается. Например, мы за два-три дня до матча летали в Севилью – это очень красивый город. Очень понравилась архитектура, ну и плюс там тепло, море, хорошо.

    Если вспоминать отдельные города, то на ум приходят и Кардифф, и Манчестер, и любой другой город – не только, наверное, Европы, но и России. Мы недавно были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый, чистый и масштабный город. Можно сказать так: нельзя никого обижать и принижать, в каждом городе есть позитив и негатив. Это относится и к Москве. Надо оставаться людьми и искать частичку счастья, извергать ее, чтобы всегда был позитив, потому что негатива очень много в нашей жизни», – сказал Акинфеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2017 06:48
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    Комментарии (31)
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    Chesn0k
    1512807746
    с удовольствием бы съездил в хабару и вообще на дальний восток)
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    OfaZavr
    1512808390
    молодец Игорь, хорошо сказал!
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    rostik-100
    1512809124
    Ниже умник написал о комментариях "Пердуна", так выскажусь: в России около 15,259,000 и сколько людей я не вижу на мусорках, но судя по уже своему имени, Отчаянный Пердун, интеллектом человек не блещет, вот пусть и лазит там, а у нормальных работяг хватит денег по России поездить.
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    Alejandrrro
    1512810572
    С каких пор в Севилье море?
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    cska-62
    1512810825
    Что-то Игорь тут "загнул"... Я никогда не был в Севилье, но вырос на геофаке МГУ и со школьной скамьи знаю, что моря там нет. Как нет его у нас, например, и в Ростове-на-Дону... Хотя доехать до моря недолго. Только зачем? В Ростове-на-Дону можно отдохнуть и искупаться на Лебердоне (сам там служил срочную службу!), в Севилье тоже есть какая-то полноводная река с плохо запоминающимся названием. Если только в выходные детей на море отвезти?! Но как Акинфеев увидел во время поездки на матч в Севилью море, просто не представляю!
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    Torvald64
    1512810873
    В Севилье море - это, конечно замечательно)) После этого я ожидал, ччто он расскажет об озере Байкал в Хабаровске и о видах на кавказский хребет в Краснодаре :)
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    ufos73
    1512811319
    В философы подался что ли? Хотя философ банальный получился
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    alp
    1512813140
    ниче се. молодец Игорь.
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    за ЦСКА с 1980г
    1512826962
    И я слышал,что в Хабаровске живут необыкновенные люди,но не видел..
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    ologreds
    1694991771
    numo528581
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