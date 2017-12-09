Акинфеев: «Меня поразил Хабаровск»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о городах мира, которые ему особенно запомнились. Как отметил футболист, в России его поразил Хабаровск своей масштабностью и красотой.

«Каждый город отличается и красив по-своему. Я нечастый гость экскурсий по городам, мы приезжаем-уезжаем, на все один-два дня, за которые ничего не получается посмотреть. Поэтому не могу судить со всей строгостью или со всей красоты всех этих городов. В каждом городе что-то запоминается. Например, мы за два-три дня до матча летали в Севилью – это очень красивый город. Очень понравилась архитектура, ну и плюс там тепло, море, хорошо.

Если вспоминать отдельные города, то на ум приходят и Кардифф, и Манчестер, и любой другой город – не только, наверное, Европы, но и России. Мы недавно были в Хабаровске, который меня поразил. Это действительно красивый, чистый и масштабный город. Можно сказать так: нельзя никого обижать и принижать, в каждом городе есть позитив и негатив. Это относится и к Москве. Надо оставаться людьми и искать частичку счастья, извергать ее, чтобы всегда был позитив, потому что негатива очень много в нашей жизни», – сказал Акинфеев.