Шансы на участие Джикии в дерби с ЦСКА – 50 на 50

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рискует пропустить центральный матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Напомним, что футболист получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:7).

Решение о том, сыграет ли 24-летний россиянин в дерби будет принято медицинским и тренерским штабом красно-белых непосредственно в день игры. Сейчас шансы, что Джикия выйдет на поле «Открытие Арены, расцениваются как 50 на 50.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.