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    Шансы на участие Джикии в дерби с ЦСКА – 50 на 50

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рискует пропустить центральный матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    Напомним, что футболист получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:7).

    Решение о том, сыграет ли 24-летний россиянин в дерби будет принято медицинским и тренерским штабом красно-белых непосредственно в день игры. Сейчас шансы, что Джикия выйдет на поле «Открытие Арены, расцениваются как 50 на 50.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2017 23:52
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    Комментарии (7)
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    DOCTOR PENALTY
    1512770011
    Будем надеяться, что 50 + 50.
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    Борз-95
    1512783171
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    Робинзон
    1512793787
    он в ливере осрамился перестарался грузин пусть отдохнёт .
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    Диктор
    1512793858
    Джикия ты нам нужен.
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    OfaZavr
    1512807831
    надеюсь все же сыграет.
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    ologreds
    1694991773
    numo528568
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