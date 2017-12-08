«Динамо» полностью погасило задолженность перед игроками

Московское «Динамо» завершило погашение долгов перед футболистами. Об этом рассказал генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

«Задолженность «Динамо» перед игроками по премиальным, предусмотренным контрактами, полностью погашена. Несмотря на скромное финансирование со стороны генерального спонсора, клуб благодаря оптимизации расходов смог найти возможность выплатить вознаграждения еще в 2017 году.

Менеджмент клуба благодарит игроков за понимание и делает все возможное по созданию условий для тренировочного и игрового процесса. В новый 2018 год клуб идет без долговой нагрузки», – сказал Муравьев.

«Динамо» занимает в чемпионате России 14-е место, набрав 19 очков.

