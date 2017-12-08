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    • Шунин: «Скучаю по временам, когда «Динамо» боролось за чемпионство»

    Шунин: «Скучаю по временам, когда «Динамо» боролось за чемпионство»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что скучает по сильному составу своей команды.

    «Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что все наладится.

    Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро «Динамо» будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане», – сказал Шунин.

    В таблице российской Премьер-лиги команда занимает 14-е место. «Динамо» имеет в активе 19 набранных очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2017 19:02
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    Комментарии (20)
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    Тraumtanzеr
    1512752461
    Ну дак снова поборетесь скоро, в фнл.
    Ответить
    dimmmka
    1512753258
    Вспомнил 70-е года....сколько ж ему лет?!
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    OfaZavr
    1512754351
    да уж мне тоже запомнилось то Динамо, что ж поделаешь раз руководство так поступило с командой, нужно заново самим пытаться своей игрой восстанавливать былое.
    Ответить
    ciko31
    1512755055
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    Маракушев
    1512755500
    Антон, ты ещё тогда не родился.
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    Axe111
    1512756721
    Это каким тем временам??? В первом веке
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    логист
    1512756763
    пару десятков лет назад, Оговорился извините!
    Ответить
    andrebest4
    1512757700
    было было)))только максимум за 3 место...
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    ololoshka
    1512762978
    парень под допингом в прошлое скакнул прост
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    ologreds
    1694991773
    numo528544
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