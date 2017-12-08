Шунин: «Скучаю по временам, когда «Динамо» боролось за чемпионство»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что скучает по сильному составу своей команды.

«Скучаю по временам, когда у нас был сильный состав и мы боролись за чемпионство. Это ведь было совсем недавно, буквально пару лет назад. Но я уверен, что все наладится.

Главное для нас сейчас — сохранить место в РФПЛ. К тому же скоро «Динамо» будет играть на новом стадионе, благодаря которому улучшатся результаты как на поле, так и в финансовом плане», – сказал Шунин.

В таблице российской Премьер-лиги команда занимает 14-е место. «Динамо» имеет в активе 19 набранных очков.