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    • ЦСКА заработал в еврокубках наибольшие призовые среди российских команд

    ЦСКА заработал в еврокубках наибольшие призовые среди российских команд

    Стало известно, сколько российские клубы заработали в нынешнем сезоне еврокубков. Первое место по сумме призовых занял ЦСКА. Армейцы заработали 17,7 миллиона евро.

    12,7 миллиона московская команда получила за участие на групповом этапе Лиги чемпионов и 4,5 миллиона за три победы. Кроме того, красно-синим будет перечислено 500 тысяч за выход 1/16 финала Лиги Европы.

    «Спартак» в ЛЧ заработал 16,2 миллиона евро.

    «Зенит» и «Локомотив», участвовавшие в Лиге Европы, получат от УЕФА 5,62 миллиона и 5,02 миллиона соответственно.

    Источник: ТАСС

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    08.12.2017 12:41
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    Комментарии (35)
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    СашкаГуров
    1512733394
    это хорошо!!!
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    Чикомас
    1512733835
    Как играл-так и заработал...
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    Игорь В
    1512734598
    ВМГ красава!! Респект. ЦСКА лучший
    Ответить
    Полная Канистра
    1512737129
    неплохо неплохо для начала все при деньгах только стол накрыт по разному
    Ответить
    Buyan86
    1512737663
    Когда игроки 200 млн стоят, то это жалкие слёзы на содержание стадиона и обслуги
    Ответить
    dok66
    1512744325
    Эх , этот овес бы да в корм коням !!!
    Ответить
    prezent2017
    1512746884
    Деньги коням придут, опять можно судей покупать.
    Ответить
    alex1951
    1512748358
    не в деньгах щастие..... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................а в их количестве))))
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    Рубинище
    1512817941
    Может купят кого, за 3-4 года..
    Ответить
    ologreds
    1694991775
    numo528512
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