ЦСКА заработал в еврокубках наибольшие призовые среди российских команд

Стало известно, сколько российские клубы заработали в нынешнем сезоне еврокубков. Первое место по сумме призовых занял ЦСКА. Армейцы заработали 17,7 миллиона евро.

12,7 миллиона московская команда получила за участие на групповом этапе Лиги чемпионов и 4,5 миллиона за три победы. Кроме того, красно-синим будет перечислено 500 тысяч за выход 1/16 финала Лиги Европы.

«Спартак» в ЛЧ заработал 16,2 миллиона евро.

«Зенит» и «Локомотив», участвовавшие в Лиге Европы, получат от УЕФА 5,62 миллиона и 5,02 миллиона соответственно.