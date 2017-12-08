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    • Тренер «Реал Сосьедада»: «Зенит» показал очень эффективный футбол»

    Тренер «Реал Сосьедада»: «Зенит» показал очень эффективный футбол»

    Главный тренер «Реал Сосьедада» Эусебио Сакристан назвал футбол, который показал «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, очень эффективным.

    «Мы хотели одержать победу в этой встрече, но не получилось. Старались сделать для этого все возможное, создали множество моментов, но сопернику удалось сделать это более умело.

    «Зенит» сыграл очень эффективно и заслуженно получил первое место. Мы просто не смогли реализовать свои шансы. У них было три момента, и они их реализовали. Об этой эффективности я и говорю», – заявил после матча Сакристан.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.

    Источник: AS

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    08.12.2017 07:42
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    Комментарии (7)
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    DQ1
    1512711879
    Иванович красава, такую банку...)))
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    Рубинище
    1512712869
    Шикарнейшие голы Зенит засадил Сосьедаду-одно удовольствие было смотреть. Гол аргентинца мне понравился больше, Выиграли на классе, в эконом режиме. Хотя некоторые футболисты Зенита разочаровывают, но ладно-главное победили
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    84aivengo
    1512713470
    голы зенита на загляденье ..... надеюсь , обратят внимание...
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    Garrincha58
    1512714066
    Парадокс! Зенит сыграл даже хуже Спартака но выиграл а те влетели 0-7 но это футбол в дальнейшем такое не прокатит игры до сих пор нет команда играет как получится, вчера получилось, а завтра?
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    ologreds
    1694991777
    numo528487
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