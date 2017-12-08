Тренер «Реал Сосьедада»: «Зенит» показал очень эффективный футбол»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Эусебио Сакристан назвал футбол, который показал «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, очень эффективным.

«Мы хотели одержать победу в этой встрече, но не получилось. Старались сделать для этого все возможное, создали множество моментов, но сопернику удалось сделать это более умело.

«Зенит» сыграл очень эффективно и заслуженно получил первое место. Мы просто не смогли реализовать свои шансы. У них было три момента, и они их реализовали. Об этой эффективности я и говорю», – заявил после матча Сакристан.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.