Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев сделал прогноз на игру лидеров российского чемпионата в 20-м, заключительном в текущем году, туре. По его словам, только «Зенит» сможет одержать победу из команд топ-4.

– «Зенит» будет единственным клубом из топ-4, который одержит победу в 20-м туре. Вчера в Сан-Себастьяне всего пятеро игроков предыдущего матча против «Урала» вышли в основе. Три основных полузащитника не играли вчера – самые «движки», которые есть в команде. И все-равно-победа. А игра в Грозном – еще только в понедельник. То есть Манчини все правильно рассчитал. Мог бы вообще полностью второй состав поставить – ничего не довлело, первое место было обеспечено досрочно. Думаю, в московском дерби «Спартак» – ЦСКА мы увидим лишь ничейный счет – 1:1.

– То есть пощечина – 7:0 от «Ливерпуля» – по-вашему никак не сподвигнет красно-белых на голевые подвиги в последнем официальном матче гола?

– Психологически быть может и подстегнет, но слишком разнится уровень лидера английской Премьер-лиги и нашего ЦСКА. Это будет совсем другой матч.

– Как удалось команде Клоппа скушать Квинси Промеса – его совсем не было видно на «Энфилде»?

– А чего вы хотели – это все-таки одна из лучших команд АПЛ и Европы. Тем более они прекрасно знали, что у «Спартака» три самых опасных игрока – в линии атаки. Вот и не дали свободы впереди не только Промесу, но и вообще никому. А у самих по 7-8 игроков постоянно возвращались в оборону – профессионально действовали. У «Спартака» почему-то все было как раз наоборот. У красных даже основная тройка нападения – Салах, Фермино и Коутинью – откатывалась в защиту, у красно-белых – увы. Странная картина. Возможно, конечно, три быстрых гола так повлияли на некоторых игроков. А мне кажется – они просто сломались психологически, и до конца игры так и не пришли в себя.