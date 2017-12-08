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    • Веденеев: «Зенит» будет единственным клубом из топ-4, кто победит в 20 туре»

    Веденеев: «Зенит» будет единственным клубом из топ-4, кто победит в 20 туре»

    Главный тренер команды «Зенит-1984» Сергей Веденеев сделал прогноз на игру лидеров российского чемпионата в 20-м, заключительном в текущем году, туре. По его словам, только «Зенит» сможет одержать победу из команд топ-4.

    – «Зенит» будет единственным клубом из топ-4, который одержит победу в 20-м туре. Вчера в Сан-Себастьяне всего пятеро игроков предыдущего матча против «Урала» вышли в основе. Три основных полузащитника не играли вчера – самые «движки», которые есть в команде. И все-равно-победа. А игра в Грозном – еще только в понедельник. То есть Манчини все правильно рассчитал. Мог бы вообще полностью второй состав поставить – ничего не довлело, первое место было обеспечено досрочно. Думаю, в московском дерби «Спартак» – ЦСКА мы увидим лишь ничейный счет – 1:1.

    – То есть пощечина – 7:0 от «Ливерпуля» – по-вашему никак не сподвигнет красно-белых на голевые подвиги в последнем официальном матче гола?

    – Психологически быть может и подстегнет, но слишком разнится уровень лидера английской Премьер-лиги и нашего ЦСКА. Это будет совсем другой матч.

    – Как удалось команде Клоппа скушать Квинси Промеса – его совсем не было видно на «Энфилде»?

    – А чего вы хотели – это все-таки одна из лучших команд АПЛ и Европы. Тем более они прекрасно знали, что у «Спартака» три самых опасных игрока – в линии атаки. Вот и не дали свободы впереди не только Промесу, но и вообще никому. А у самих по 7-8 игроков постоянно возвращались в оборону – профессионально действовали. У «Спартака» почему-то все было как раз наоборот. У красных даже основная тройка нападения – Салах, Фермино и Коутинью – откатывалась в защиту, у красно-белых – увы. Странная картина. Возможно, конечно, три быстрых гола так повлияли на некоторых игроков. А мне кажется – они просто сломались психологически, и до конца игры так и не пришли в себя.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.12.2017 07:31
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    Комментарии (8)
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    Майор Балдёжник
    1512711288
    единственным, кто проиграет
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    Borz1
    1512722728
    Ахмат-Зенит 3-1
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    ALEX ML
    1512723659
    Может он на бумаге распишет, а футболисты согласятся и отдохнут?
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    Garrincha58
    1512740840
    Манчини все правильно рассчитал. Мог бы вообще полностью второй состав поставить – ничего не довлело, первое место было обеспечено досрочно.Это он про что, где было обеспеченно жаль вчера Реал не выиграл,а то они там в Питере что курят Зенит у них уже чемпион а в ЛЕ как минимум в финале ну не бред ли это с такой то тухлой игрой а может в 20 туре только Зенит не выиграет скорее всего так и будет
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    тщмек 19
    1512753169
    Кажется, он и перед игрой со Спартаком оптимистично ставил на Зенит...
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    Borz1
    1512805008
    судить опять федотов будет
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    ologreds
    1694991777
    numo528486
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