Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели.
Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед», а «Спартак» крупно уступил «Ливерпулю». В Лиге Европы «Локомотив» выиграл у «Фастава», а «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад». Эти результаты принесли в копилку России 0,800 балла.
Португалия на этой неделе набрала 1,333 балла.
Рейтинг УЕФА
1. Испания — 100,426
2. Англия — 75,319
3. Италия — 71,416
4. Германия — 68,284
5. Франция — 53,248
6. Россия — 50,182
7. Португалия — 45,415
8. Украина — 40,133.