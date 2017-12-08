Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели.

Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед», а «Спартак» крупно уступил «Ливерпулю». В Лиге Европы «Локомотив» выиграл у «Фастава», а «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад». Эти результаты принесли в копилку России 0,800 балла.

Португалия на этой неделе набрала 1,333 балла.

Рейтинг УЕФА

1. Испания — 100,426

2. Англия — 75,319

3. Италия — 71,416

4. Германия — 68,284

5. Франция — 53,248

6. Россия — 50,182

7. Португалия — 45,415

8. Украина — 40,133.