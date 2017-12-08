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    Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

    Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА по итогам еврокубковой недели.

    Напомним, что в Лиге чемпионов ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед», а «Спартак» крупно уступил «Ливерпулю». В Лиге Европы «Локомотив» выиграл у «Фастава», а «Зенит» обыграл «Реал Сосьедад». Эти результаты принесли в копилку России 0,800 балла.

    Португалия на этой неделе набрала 1,333 балла.

    Рейтинг УЕФА

    1. Испания — 100,426

    2. Англия — 75,319

    3. Италия — 71,416

    4. Германия — 68,284

    5. Франция — 53,248

    6. Россия — 50,182

    7. Португалия — 45,415

    8. Украина — 40,133.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2017 01:53
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    Комментарии (40)
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    84aivengo
    1512717010
    у французов только псж флагман.... с остальными можно бороться и ждать осечки
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    VIPded
    1512717568
    Удачи всем нашим в евро-весне!!!
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    Nekit92
    1512719555
    Все из за свинарника.
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    _Kesh_Suntar_
    1512720313
    Ну дает 3 место в ЛЧ! Но не видел никогда что выходили 3 место в ЛЧ (Российских клубов!) Всегда посаран был!
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    qwerty991
    1512726200
    Весной наберем баллов. Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив продолжат выступление в ЛЕ. Португалия - Порту в ЛЧ, Спортинг и Брага в ЛЕ. Франция - ПСЖ в ЛЧ, Лион, Марсель и Ницца в ЛЕ.
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    Ver
    1512728389
    Не критично, а вот насчет "крупно уступил"...крупно уступил-это когда 0-3 или 1-4, а вот 0-7 по другому всё же называется...
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    SPACE TRUCKIN
    1512734678
    глядя на возможных соперников в 1/16 ЛЕ ,понимаю - весна будет тяжёлой и интересной...похоже,не все команды выйдут в 1/8...) подождём жеребьёвку...
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    Полная Канистра
    1512739173
    нам бы в соперники португалов на первой стадии и вышибить их от этой гонки чтобы отстали от подсчетов рейтинга а Потру в натуре уже в 1/8 вылетит там ему делать нечего с грандами футбола
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    Decorhome
    1512744700
    Французы не далеко
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    ologreds
    1694991778
    numo528478
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