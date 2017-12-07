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    Роналду: «Это фантастический момент в моей карьере»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который стал обладателем «Золотого мяча» сегодня, поделился эмоциями после церемонии награждения.

    «Я очень счастлив, это фантастический момент в моей карьере. Я очень долго ждал этого.

    В прошлом году у нас был отличный сезон. Хочу поблагодарить всех партнеров по «Реалу» и сборной. Вы стали очень важными для меня. Также хочу поблагодарить всех остальных людей, которые помогли мне оказаться здесь», — сказал Роналду.

    Этот «Золотой мяч» стал пятым в карьере Роналду.

    Источник: AS

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    07.12.2017 23:41
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivanthebest
    1512679559
    5 ЗМ! Просто красавчик!
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    Rivaldo88
    1512679826
    Заслужено!
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    DOCTOR PENALTY
    1512682419
    Поздравляем !!!
    Ответить
    qwerty991
    1512684811
    Как же Месси и Роналду достали со своими Золотыми мячами.
    Ответить
    Болельщик Реал Мадрида
    1512707897
    Браво Рон!!! Эта награда нашла героя. Зря что ли в прошлом году растерзал "Баварию" и "Ювентус".
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    ologreds
    1694991779
    numo528466
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