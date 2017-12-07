Роналду: «Это фантастический момент в моей карьере»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который стал обладателем «Золотого мяча» сегодня, поделился эмоциями после церемонии награждения.

«Я очень счастлив, это фантастический момент в моей карьере. Я очень долго ждал этого.

В прошлом году у нас был отличный сезон. Хочу поблагодарить всех партнеров по «Реалу» и сборной. Вы стали очень важными для меня. Также хочу поблагодарить всех остальных людей, которые помогли мне оказаться здесь», — сказал Роналду.

Этот «Золотой мяч» стал пятым в карьере Роналду.