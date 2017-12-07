ЦСКА пригласил болельщиков на гостевое дерби со «Спартаком» на домашнюю арену армейцев

ЦСКА намерен организовать просмотр гостевого матча со «Спартаком» в 20-м туре РФПЛ на домашней арене клуба. Стоимость билета составляет 1000 рублей

«Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на просмотр главного дерби страны в комфортных условиях на экранах Клуба чемпионов на «ВЭБ Арене».

В стоимость билета входит бургер и напиток. Приобретение дополнительных напитков и еды будет доступно только за наличный расчет. Вход на стадион в день мероприятия осуществляется через вход для СМИ. Количество билетов ограничено.

Клуб чемпионов начнет свою работу в 15:30 мск. Стоимость входного билета — 1000 рублей», — говорится в сообщении.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря.