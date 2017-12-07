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    • ЦСКА пригласил болельщиков на гостевое дерби со «Спартаком» на домашнюю арену армейцев

    ЦСКА пригласил болельщиков на гостевое дерби со «Спартаком» на домашнюю арену армейцев

    ЦСКА намерен организовать просмотр гостевого матча со «Спартаком» в 20-м туре РФПЛ на домашней арене клуба. Стоимость билета составляет 1000 рублей

    «Уважаемые болельщики! Приглашаем вас на просмотр главного дерби страны в комфортных условиях на экранах Клуба чемпионов на «ВЭБ Арене».

    В стоимость билета входит бургер и напиток. Приобретение дополнительных напитков и еды будет доступно только за наличный расчет. Вход на стадион в день мероприятия осуществляется через вход для СМИ. Количество билетов ограничено.

    Клуб чемпионов начнет свою работу в 15:30 мск. Стоимость входного билета — 1000 рублей», — говорится в сообщении.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.12.2017 17:57
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    Комментарии (14)
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    Виктор12
    1512661469
    Призывы бывших спартаковцев: - "Чтобы искупить вину, Каррера должен выиграть дерби!" Андрей Ещенко: - "Стыдно перед болельщиками, но если обыграем ЦСКА – они простят нас за "Ливерпуль". Болельщики "Спартака" в Ливерпуле после феерического РАЗГРОМА: - "Мы должны конюшню победить!" Спартаковская истерия по поводу дерби, чтобы отмазаться за ИСТОРЧЕСКИЙ разгром в Лондоне, набирает обороты! У Спартака шансов победить НЕТ! Одна надежда на арбитра Николаева! Теперь судья встречи Николаев находится под ОГРОМНЫМ и ДИЧАЙШЕМ давлении федуновских! Работа уже давно кипит, но в связи с РАЗГРОМНЫМ поражением Спартака, давление уже набирает новые криминальные ОБОРОТЫ! Челом с капустой они перед Николаевым бьют и перед его носом елозят дипломатами с "капустой". Надо Николаеву выдать результат и ЗАСУДИТЬ ЦСКА так, чтобы, якобы, ОТМАЗАТЬСЯ Спартаку за РАЗГРОМНОЕ поражение в Лондоне! Если Николаев не будет чудить и СКАНДАЛИТЬ, как скандалили и скандалят Егоров, Безбородов, Мешков, Сельдяков, Вилков и другие в пользу Спартака, то Спартак НЕ ВЫИГРАЕТ! Николаев это КРЕАТУРА Федуна и когда надо ЗАСУДИТЬ ЦСКА - Николаева всегда назначают - не забесплатно, разумеется! Кое-кто на этом очень хорошо зарабатывает, а Федун ЩЕДРО и стабильно ПЛАТИТ! А кто платит, тот и заказывает Николаева и назначает его на игру, а Будогосский только автоматом ШТАМПУЕТ назначение! Когда это безобразие прекратится! Николаеву пора заканчивать со скандалами, но видно всё ему мало, потому что есть ЦСКА и их надо ЗАСУЖИВАТЬ. На этом можно ОЧЕНЬ хорошо ЗАРАБОТАТЬ и неплохие деньги, которые не снились Николаеву, даже в самом кошмарном сне! Николаев вам гарантирует ЛИПОВЫЕ пенали в ворота ЦСКА и удаления игроков армейцев, согласно ЦЕНЫ вопроса! Николаев вообще ПОДЛО судит и из подтишка! Без совести и морали! А что ему совесть, а что Николаеву мораль! Его карман ему же и дороже, а футбол, как средство НЕПРАВЕДНОГО обогащения!!! Очень печально, что такие арбитры работают нашем в футболе, а кто их ПОКРЫВАЕТ и кто их КРЫШУЕТ всем известно! А Будогосский самый СКАНДАЛЬНЫЙ руководитель за всё время нашего футбола! Только ПОЗОРИТ весь наш футбол и всё наше судейство!
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    Beweiu
    1512663145
    Tansnet.ru с ними Xорошо поднял на буках!!!
    Ответить
    Бомбардиръ
    1512663546
    На морозе в комфортных условиях?
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    ufos73
    1512664152
    Решили подсчитать количество лохов болеющих за клуб ))))))))
    Ответить
    BRO_football
    1512665444
    Вряд ли кто-то захочет мёрзнуть на трибунах стадиона за 1000 рублей, когда есть возможность дома в тепле посидеть перед ЭКРАНом телевизора, попивая пивной НАПИТОК и закусывая вручную сделанными БУРГЕРами (бутербродами). И всё это бесплатно.
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    OldenVad
    1512668882
    Что то дороговато не?
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    Obi Wan
    1512670122
    Ждём...
    Ответить
    portero
    1512713760
    да проще в баре посидеть... и какой там комфорт на стадионе????
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    Zenmaster
    1512740954
    Вообще-то свой клуб -- принято поддерживать на трибунах ! Тем более , все знают как устроить себе комфортные условия !!!
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    ologreds
    1694991780
    numo528436
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