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    • Вероятность пары «Барселона» – «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов составляет почти 44%

    Вероятность пары «Барселона» – «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов составляет почти 44%

    В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно правилам турнира, две команды, которые встречались на групповом этапе, не могут встретиться друг с другом в следующем раунде, так же как две команды из одной и той же страны не могут стать соперниками на данном этапе.

    С учетом данных ограничений, вероятность того, что «Барселона» в соперники получит «Челси» составляет 43,74%. Также высоки шансы, что пару лондонцам составит «ПСЖ». На такой вариант исхода жеребьевки приходится 28,12%.

    Источник: Footyheadlines.com

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    07.12.2017 16:27
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    Комментарии (9)
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    XaXatyn
    1512657141
    1/8 будет очень интересна
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    Виктор12
    1512657568
    Самая большая вероятность пары Бешихташ - Шахтёр! В УЕФА мастера фальсифицировать результаты жеребьёвки и первая пара уже ими определена! А все остальные пары тоже они определили и будут стараться их фальсифицировать! О честной жеребьёвке можете забыть. её давно уже НЕТ! УЕФА все последние 30 лет постоянно фальсифицирует результаты жеребьёвки!
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    Помпомпом
    1512661403
    У Челси 3 варианта.. Барселона, ПСЖ, Бешикташ. А почему у Барсы шансы 43,74 а у ПСЖ и Бешикташа по 28,12? Я что-то пропустил?:)
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    almanev
    1512731427
    Минус одна английская команда)
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    ologreds
    1694991781
    numo528428
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