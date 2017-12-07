Вероятность пары «Барселона» – «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов составляет почти 44%

В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно правилам турнира, две команды, которые встречались на групповом этапе, не могут встретиться друг с другом в следующем раунде, так же как две команды из одной и той же страны не могут стать соперниками на данном этапе.

С учетом данных ограничений, вероятность того, что «Барселона» в соперники получит «Челси» составляет 43,74%. Также высоки шансы, что пару лондонцам составит «ПСЖ». На такой вариант исхода жеребьевки приходится 28,12%.