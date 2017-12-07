Мутко: «Нет никакой трагедии в разгроме «Спартака»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Московский клуб в гостевой игре пропустил семь голов, не сумев ни разу поразить ворота соперника.

«К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой.

Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у «Ливерпуля» совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.

Когда «Спартак» играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое.

Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и «Спартака». Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала». – сказал Мутко.

«Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.