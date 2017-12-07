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    Мутко: «Нет никакой трагедии в разгроме «Спартака»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Московский клуб в гостевой игре пропустил семь голов, не сумев ни разу поразить ворота соперника.

    «К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой.

    Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

    Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у «Ливерпуля» совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.

    Когда «Спартак» играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое.

    Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и «Спартака». Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала». – сказал Мутко.

    «Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.

    Источник: ТАСС

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    07.12.2017 15:22
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    Комментарии (55)
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    Muhametshin
    1512663169
    Я тоже согласен с мутко что нет никакой трагедии, д и вообще цифра 7 счастливая.
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    fanchik
    1512663404
    Размышления" Мудко"сравнимы с тем, что ему дали "по хлебалу"бутцой, а он отвечает, у нас нет ни какой трагедии ,это наш уровень,уровень нашего футбола и имиджа. С руководством "Мудко " так стремительно опустился , что результат 0-7 это ничего страшного,зато есть повод дальше работать над подготовкой своих футболистов.
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    Zubo
    1512667833
    Да для кого-то нет никакой трагедии, некоторым вааще смешно, а мне как россиянину стыдно...
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    saf05
    1512668643
    Хороший пример привел Му-ко .Я скажу так- Мутко сам трагедия для нашего спорта. Если он так отзывается о нашем уровне игроков -тогда зачем чемпионат мира.Гнать его надо поганой метлой.
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    Par Mezan
    1512674138
    Футбол наш - барахло совковое, без флага, без Родины. Бабло на приезжих рубить , на стройках воровать - вот источник дохода супер-клуб Спартак и иже с ними! Подонки, однозначно!
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    GoLenaStop
    1512676006
    "К этому нужно относиться как к свершившемуся факту..Никакой трагедии нет".... так обычно успокаивает клиента, который не смог кончить, профессиональная плять., уже получившая деньги. ХААА!
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    Поль
    1512684234
    да и в допинге нет трагедии. и в вице-президентстве нет трагедии. и во мхате нет трагедии, и человек ты умный...
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    zlobny_zenitos
    1512734638
    А вообще всем надо еще немного потерпеть Виталия Леонтьевича. Ему до пенсии сегодня ровно год (08.12.1958). ВВП его конечно любит, но на пенсию точно отправит по возрасту))) С днем рождения Виталий Леонтьевич:))))))
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    Doktor Dik
    1512826213
    Нет никакой трагедии в пожизненном отстранении мутко
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    ologreds
    1694991781
    numo528423
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