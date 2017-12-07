Ещенко: «Такие пенальти не ставят, как в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота команды в матче с «Ливерпулем» (0:7) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Эпизод произошел в самом начале игры, когда судья встречи усмотрел нарушение правил в штрафной со стороны Георгия Джикии.

«Мое мнение, что такие пенальти не ставят. Тогда надо ставить пенальти за контакты на каждом угловом», – заявил Ещенко.

«Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.