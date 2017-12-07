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    • Ещенко: «Такие пенальти не ставят, как в матче с «Ливерпулем»

    Ещенко: «Такие пенальти не ставят, как в матче с «Ливерпулем»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота команды в матче с «Ливерпулем» (0:7) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    Эпизод произошел в самом начале игры, когда судья встречи усмотрел нарушение правил в штрафной со стороны Георгия Джикии.

    «Мое мнение, что такие пенальти не ставят. Тогда надо ставить пенальти за контакты на каждом угловом», – заявил Ещенко.

    «Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 14:26
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    Комментарии (32)
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    Евгений Агеев
    1512653855
    Читать все это противно! Говорят от любви до ненависти один шаг! Так вот я ненавижу эту фразу. Ты либо любишь команду и поддерживаешь ее до конца, либо ты ср@ный глор! А всем хейтерам советую создать себе отдельную группку и изливаться там желчью!
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    nt3vqah89
    1512654355
    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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    Kulimen
    1512655312
    И пофиг,что еще 6 голов забили.
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    nik_59
    1512655385
    Пенальти виноват в разгроме. Вот и всё...
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    Геннадий Бирюков
    1512655405
    Пенальти то скорей всего поставили не справедливо. Но с таким количеством ошибок в обороне, пендаль как то плавно отходит на второй план.Да у Ливерпуля атака просто космическая, да класс игроков явно выше , но и наши не деревенская команда,все профессионалы и наверняка знали чего ждать. надеюсь все извлекли из этого урок. Вперед Спартак!!!
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    Axe111
    1512658239
    Иди на завод работай придурок кривоногий
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    vladimir-7
    1512658347
    А Селихов руками свалил игрока Ливера почти во вратарской, пенальти судья не дал, а должен был.
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    OfaZavr
    1512662532
    пусть и поставил судья этот странный пенальти но потом то что творилось это ведь тихий ужас просто, а он про пенальти как будто из-за него только проиграли, хоть бы объяснил как так можно играть и ошибки сплошные в обороне делать.
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    Zubo
    1512668768
    Это ты привык в РФПЛ , у нас ничего не ставят, и красных не дают, сразу видно уровень клуба, в России если играть в комбинационный футбол не могут начинают ломать, если красную показывают , судье в табло, судья куплен, комитет РФС, а там это не прокатит
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    ologreds
    1694991783
    numo528418
    Ответить
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