Кафельников: «Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было»

Бывший лидер мирового теннисного рейтинга, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал разгромное поражение команды от «Ливерпуля» (0:7) в 6-м туре Лиги чемпионов. Как было отмечено, игроки московского клуба не проявляли на поле полной самоотдачи.

«Ливерпуль» объективно сильнее «Спартака», тут двух мнений быть не может. Но есть разные варианты, как играть против такого соперника.

Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было. Не было ни одного голевого момента, только один раз попали в створ ворот. Меня возмутил тот факт, что у футболистов «Спартака» вообще не было самоотдачи.

Я могу допустить фактор одиннадцатиметрового, но, несмотря на то, что счет был 0:3 или 0:4, если бы болельщики видели, что команда полностью выкладывается, никаких претензий бы не было. Мы понимаем, что уровень «Ливерпуля» и «Спартака» это как высшая лига и третий дивизион. Но если есть желание, стремление показать все, на что способны, никто бы даже слова не сказал», – заявил Кафельников.

«Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.