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    • Кафельников: «Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было»

    Кафельников: «Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было»

    Бывший лидер мирового теннисного рейтинга, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал разгромное поражение команды от «Ливерпуля» (0:7) в 6-м туре Лиги чемпионов. Как было отмечено, игроки московского клуба не проявляли на поле полной самоотдачи.

    «Ливерпуль» объективно сильнее «Спартака», тут двух мнений быть не может. Но есть разные варианты, как играть против такого соперника.

    Судя по всему, никакой тактики у игроков «Спартака» вообще не было. Не было ни одного голевого момента, только один раз попали в створ ворот. Меня возмутил тот факт, что у футболистов «Спартака» вообще не было самоотдачи.

    Я могу допустить фактор одиннадцатиметрового, но, несмотря на то, что счет был 0:3 или 0:4, если бы болельщики видели, что команда полностью выкладывается, никаких претензий бы не было. Мы понимаем, что уровень «Ливерпуля» и «Спартака» это как высшая лига и третий дивизион. Но если есть желание, стремление показать все, на что способны, никто бы даже слова не сказал», – заявил Кафельников.

    «Спартак» по итогам группового этапа занял третье место и продолжит выступать в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2017 14:10
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    Комментарии (21)
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    zlobny_zenitos
    1512650303
    Евгений, идите в ...опу со своими выводами! Можно подумать в Вашей карьере никогда не было поражений, и обидных поражений! Грустно, что вы - бывший спортсмен, знаете всё это и пишите каждый раз... Прекратите уже эти "танцы на костях!"
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    neveldomha
    1512651743
    «Сходил сегодня к одной бабке. Обещала похлопотать за нас в среду. Сказала, что победим 3:2 в Лондоне» Е.Кафельников 06.12.2017 г. Поимела бабуля Женю))))))
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    Сержтир
    1512652156
    Тактика была отыграть свой номер и по этому не обязательно было играть в футбол.
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    AtticusFinch
    1512653008
    Была тактика-слить Карерру !
    Ответить
    nt3vqah89
    1512654364
    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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    Отчаянный Пердун
    1512654650
    не ходи больше к бабке не позорь нашу страну! не в ту сторону бабка колдовала.
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    V-test
    1512656544
    А сколько было гадостей в чужой адрес и восторгов и песен по поводу фееричной классной игры твоей любимой команды
    Ответить
    Decorhome
    1512657948
    Еще один Уткин
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    Сильвербой
    1512658373
    Хотелось бы услышать Черданцева или Шмурнова с Геничем, о том какой высокий уровень у нашего чемпионата, какой он сильный и интересный!!!
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    ologreds
    1694991783
    numo528417
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