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    Источник: Бензема не согласится на свою продажу «Реалом»

    Форвард «Реала» Карим Бензема не намерен менять клубную прописку. Как сообщается, француз сообщил руководству мадридцев, что не согласится на свою продажу в летнее трансферное окно. При этом в испанских СМИ неоднократно говорилось о начале поиска «Реалом» команды для Бензема с целью покупки на его место другого звездного форварда. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

    В текущем сезоне Бензема провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Diario Gol

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    07.12.2017 13:47
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    Комментарии (19)
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    DeStar
    1512649523
    ДА выстрелите кто-нибудь ему в голову уже. Задрал. На банку карим, или в другой клуб! роналду уйдет, нафига ты вообще нужен будешь, подносчик снарядов блин
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    Татарин за ЦСКА
    1512657180
    Нахер это недоразумение из Реала
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    САНЁК17
    1512674806
    Значит твой место в лавочке бревно
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    ologreds
    1694991783
    numo528411
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