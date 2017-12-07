Источник: Бензема не согласится на свою продажу «Реалом»

Форвард «Реала» Карим Бензема не намерен менять клубную прописку. Как сообщается, француз сообщил руководству мадридцев, что не согласится на свою продажу в летнее трансферное окно. При этом в испанских СМИ неоднократно говорилось о начале поиска «Реалом» команды для Бензема с целью покупки на его место другого звездного форварда. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Бензема провел в чемпионате Испании 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.