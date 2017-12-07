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    • «Манчестер Сити» готов в январе заплатить за Санчеса 50 миллионов

    «Манчестер Сити» готов в январе заплатить за Санчеса 50 миллионов

    «Манчестер Сити» намерен приобрести форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно. Как сообщается, манкунианцы не хотят дожидаться лета, когда чилиец получит статус свободного агента. «МС» согласен заплатить за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В «Арсенале» при этом не намерены рассматривать предложения по игроку и готовы удерживать футболиста в команде до истечения его нынешнего соглашения. Санчес также имеет вариант переезда в Испанию, где к нему проявляет интерес «Реал».

    Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    07.12.2017 12:01
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