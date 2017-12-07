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    • Рейнгольд считает, что «Спартак» опозорил весь российский футбол

    Рейнгольд считает, что «Спартак» опозорил весь российский футбол

    Экс-футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд не поскупился на критические слова в адрес красно-белых после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов от «Ливерпуля», который прошел в Англии.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    – Вы говорили, что «Спартак» и «Ливерпуль» сопоставимы по классу. Сегодня увидели пропасть между ними?

    – Да. Я вообще сегодня не увидел и не узнал «Спартак». Смотрел игру и думал, как все это объяснить. До сих пор не нашел слов. Я увидел абсолютную беспомощность, и не понимаю ее причин. Я знал, что «Спартак» может проиграть, но чтобы так! И главное кошмарно сыграли абсолютно все. Если говорить напрямую и при всем уважение к москвичам, сегодня «Спартак» опозорил весь российский футбол. По-другому этот результат воспринимать нельзя.

    «Ливерпуль» забивал голы на любой вкус, а «Спартак» не показал ровным счетом ничего. Одно слово – антифутбол. Впереди игра с ЦСКА. «Спартаку» будет очень тяжело собраться.

    – После этого матча отметили для себя такие имена как Коутиньо, Салах, Мане?

    – Про «Ливерпуль» все что угодно говорить можно. Конечно, здорово сыграли на фоне такого «Спартака». Эти игроки выделялись еще как. Но мне безразличны футболисты «Ливерпуля». Я возмущен игрой «Спартака». Где лидеры? Где ответственность? Вот, что меня волнует, а не игроки «Ливерпуля».

    – Был ли пенальти, с которого «Ливерпуль» открыл счет?

    – Три раза пересмотрел момент. Эпизод на усмотрении судьи. Оба цепляли. Мое мнение: такие пенальти не дают. Но это никак не оправдывает «Спартак». ЦСКА вчера проиграл 1:2. Какие претензии к армейцам? Никаких.

    – Ключевым моментом стала разница в мастерстве?

    – Правильно. Как еще назвать ситуацию, когда одна команда проигрывает 0:7. Это и мастерство и самоотдача. Все компоненты. На поле была только одна команда. И это позор.

    – Промесом, сообщалось, летом интересовался «Ливерпуль». После такой игры им будут интересоваться в «Ливерпуле» или Англии?

    – С такой игрой? Думаете в «Ливерпуле» работают дураки? Чтобы попасть в «Ливерпуль», нужно забить ему несколько мячей. После такой игры кому Промес нужен? И это не первая игра Промеса, которую он проводит безобразно.

    – «Спартак» будет прощен, если победит ЦСКА?

    – Такое безволие я простить не смогу. Осадок у меня останется надолго. Победы над ЦСКА будет мало. Дело не в том, что «Спартак» проиграл, а как он это сделал. Такое пятно быстро не смоешь. Только со временем. Ни одному поколению не позволено так позорить «Спартак». Не знаю, когда их прощу. Сегодня был кошмарный сон.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2017 09:42
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    Комментарии (47)
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    мы_не_рабы
    1512643007
    Можно понять Рейнгольда. Людям его поколения трудно понять, что спорт изменился, и всем правят "бабки". И когда он говорит: "честь клуба" и "позор" - то кому он это говорит? Про "честь и достоинство" мы сейчас узнаем на примере наших "олимпийцев".
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    sined1951
    1512643984
    Проиграли до игры, в головах. Тренеры не смогли правильно настроить игроков, команда рассыпалась уже после 1-го гола. В нашем чемпионате играют помедленнее, есть возможность оглядеться. В европейских турнирах против таких команд как Ливерпуль такое не всегда возможно. Кроме того, у нас игра более грязная, во многих играх чемпионата явно просматривается тактика мелкого фола. У нас пенальти на фоле Джикии судьи бы не поставили, а если бы нашелся такой храбрец, то после матча он бы получил по полной с правом в ближайшем будущем судить матчи в ФНЛ. Обратите внимание, что и Спартак, и ЦСКА в ЛЧ проводят матчи значительно более корректно, чем в нашем чемпионате. Убедиться в это можете уже 10 декабря в матче между этими командами.
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    BRO_football
    1512644870
    6 августа 2017 года. Массимо Карерра после поражения Зениту 1:5 "Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1" Примерно нечто подобное случилось в матче с Ливерпулем.
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    Александ1982
    1512647755
    не Спартак опозорил, а все кто придумал лимит на иностранных игроков, завысив зарплаты и цену наших пешеходов!!надо вкладывать в спортшколы для детей!!!!
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    Burtaze
    1512650101
    не согласен...причём тут российский футбол....промесы...зе луиши...адрианы...бокети...кареры и иже с ними...я их не отождествляю с российским футболом...тем более с народной командой...званием которой спартак так кичится....
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    AtticusFinch
    1512653188
    Бокетти и Таски - опозорили Российский футбол?))Или Адриано и Фернандо , которые пешком ходили?))
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    mr. Perdony
    1512654576
    спартак это позор всего футбола
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    yarik1_78
    1512656723
    Старый наверно сам от горя дунул с подливой два раза!
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    okolofutbola
    1512727518
    Дорогие руководители бомбардира,в каждой статье у ВАШИХ редакторов и журналистов такие ляпы в статьях,что они не только расписываются в своей тупости, невнимательности и безграмотности, но и заставляют нас думать что и Вы далеко от них не ушли.У меня, читая данную статью "режет слух" про то,что ВАШИ недожурналисты указывают на то,как Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с ДЕВЯТЬЮ очками!Вы расписываетесь в своей некомпетентности.После шести туров, они набрали ДВЕНАДЦАТЬ очков и заняли в ней первое место.БЕЗДАРИ! После этого можете меня забанить , но ВАШИ ляпы меня уже достали.
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    ologreds
    1694991783
    numo528393
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