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    • Бубнов: «В таком состоянии «Спартак» не должен пройти далеко в Лиге Европы»

    Бубнов: «В таком состоянии «Спартак» не должен пройти далеко в Лиге Европы»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что в предстоящем дерби с ЦСКА у «Спартака» возникнут проблемы. Точно также он не верит, что красно-белые в нынешнем состоянии смогут пройти далеко в плей-офф Лиги Европы будущей весной.

    «Безусловно, москвичи получили тяжелейший психологический удар перед дерби с ЦСКА. Армейцы и так имели функциональное преимущество за счет лишнего дня отдыха, а теперь и с настроением у них все гораздо лучше, чем у соседей. Хотя во втором тайме игроки «Спартака» скорее стояли на месте, поэтому вряд ли затратили все силы. С другой стороны, вновь потери – Джикия, дернувший заднюю поверхность бедра.

    Что касается Лиги Европы, то, судя по нынешнему положению, красно-белые не должны пройти далеко. По уровню игроков и команды в целом «Спартак» не может рассчитывать на самые поздние стадии. Примерно такими же шансами, на мой взгляд, обладает и ЦСКА. Но при этом стоит отметить, что до февраля ситуация еще может измениться», – заявил Бубнов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.12.2017 08:10
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    Комментарии (44)
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    VVM1964
    1512637196
    А ничего , что ЛЕ будет только весной и каким будет Спартак , да и любой другой клуб говорить сейчас по меньшей мере " не профессионально " ( мягко выражаясь ) , а то послушаешь этих " экспертов " , еще два дня назад " распевавших " , что Спартак и Ливерпулем приблизительно одинаковы по составу и силам и не понимаешь трезвый ли и адекватный человек " вещает " подобное .
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    OfaZavr
    1512638952
    одна игра не показатель чтобы про уровень говорить, а в ЛЕ как раз есть шанс пройти подальше там команды примерно равны.
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    lexa2154
    1512641788
    Спартачек только в ЧР и играть, на европейском уровне как всегда опа...
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    мы_не_рабы
    1512642533
    В ЛЕ всё будет зависеть для российских команд от жребия. В этом сезоне ЛЕ сильна, как никогда: Наполи, Боруссия, Атлетико, Арсенал, Динамо, Милан и т.д. Спартак провалил игру, но очень хочется верить что тренерский штаб и Федун сделают правильные выводы из этого. Ведь: "за одного битого - двух не битых дают."
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    ribavadim
    1512653279
    Ну просто не захотели положительной разницы мячей! Действительно,зачем с положительной разницей проходить дальше в Лигу Е...,если этот показатель уже лишён смысла?Да за такое и осуждать-то не стоит, а что касается характера матча , то все видели, что ОНИ дрались как ЛЬВЫ, но почему-то(исключительно по недоразумению) превысили лимит пропускной оборонительной способности команды,ну с кем не быват?! Какая разница теперь, куда полетели эти 7мячей, главное, что мы их видели!Да-м-м и поэтому хорошо что голы это не спутники , которые могут сразу исчезать бесследно...
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    Тони Монтана Б
    1512656428
    А что там Промес говорил? Мы готовы? К чему? Опозориться 7 - 0 мог только спартак
    Ответить
    Beweiu
    1512663187
    Tansnet.ru ЛУЧШИЕ В ПРОГНОЗАХ! СПАСИБО КТО СКИНУЛ ИХ!
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    paracetamol
    1512665832
    Любой клуп, чуть посильнее Марибора, их вынесет.
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1512672302
    Можно подумать другие наши клубы фавориты турнира.
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    ologreds
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