Бубнов: «В таком состоянии «Спартак» не должен пройти далеко в Лиге Европы»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что в предстоящем дерби с ЦСКА у «Спартака» возникнут проблемы. Точно также он не верит, что красно-белые в нынешнем состоянии смогут пройти далеко в плей-офф Лиги Европы будущей весной.

«Безусловно, москвичи получили тяжелейший психологический удар перед дерби с ЦСКА. Армейцы и так имели функциональное преимущество за счет лишнего дня отдыха, а теперь и с настроением у них все гораздо лучше, чем у соседей. Хотя во втором тайме игроки «Спартака» скорее стояли на месте, поэтому вряд ли затратили все силы. С другой стороны, вновь потери – Джикия, дернувший заднюю поверхность бедра.

Что касается Лиги Европы, то, судя по нынешнему положению, красно-белые не должны пройти далеко. По уровню игроков и команды в целом «Спартак» не может рассчитывать на самые поздние стадии. Примерно такими же шансами, на мой взгляд, обладает и ЦСКА. Но при этом стоит отметить, что до февраля ситуация еще может измениться», – заявил Бубнов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.