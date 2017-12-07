Ещенко: «Если мы победим ЦСКА, то болельщики нас простят»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после разгрома от «Ливерпуля» (0:7) в выездном матче Лиг чемпионов пообещал, что команда постарается реабилитироваться в предстоящем дерби с ЦСКА в рамках РФПЛ.

«Хотели сыграть в футбол, а не отсиживаться в обороне, как в Москве. Конечно, трудно будет после такого готовиться к дерби, но мы сделаем это. И если мы победим, болельщики нас простят», – сказал Ещенко после финального свистка.

Матч 20-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, в 16:30 по московскому времени.