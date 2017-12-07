Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Ещенко: «Если мы победим ЦСКА, то болельщики нас простят»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после разгрома от «Ливерпуля» (0:7) в выездном матче Лиг чемпионов пообещал, что команда постарается реабилитироваться в предстоящем дерби с ЦСКА в рамках РФПЛ.

    «Хотели сыграть в футбол, а не отсиживаться в обороне, как в Москве. Конечно, трудно будет после такого готовиться к дерби, но мы сделаем это. И если мы победим, болельщики нас простят», – сказал Ещенко после финального свистка.

    Матч 20-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    OfaZavr
    1512638776
    ну это не скоро забудется так что на быстрое прощение не стоит рассчитывать, можно проиграть но не так и не с таким счетом, пусть бы и не выиграли но сыграть вообщем должны были достойно.
    Ответить
    Axe111
    1512639015
    За что тебя прощать? За то что ты ошибся с выбором ремесла по жизни? Решил что ты умеешь играть в футбол? Так вот, ты полный, абсолютный ноль, и твоё счастье что тебя терпят в футболе. Деньги гребешь лопатой НИ ЗА ЧТО. ТЫ НЕДОИГРОЧИШКА. КОЗЁЛ. ОТ ЦСКА ЕЩЁ ПЯТЁРКУ ПОЛУЧИШЬ ГОВНАРЬ
    Ответить
    мы_не_рабы
    1512642107
    Это - на все времена. А прощать вас не за что. Разве вы виноваты в том, что обос...лись ещё до игры? Или в том, что играете только за бабло? И только для себя? Конечно нет. Наверное в этом виноваты мы, болельщики. Слишком много требуем от вас, бедолаг!
    Ответить
    makson_klim
    1512642132
    Анрдрюха......заткнись!!!!Кого вы хотите обыграть?Вы вчера свою мощь,подготовку,отношение к болельщикам и своей работе показали!
    Ответить
    Zenmaster
    1512645080
    Так обосрались на Энфилде -- ещё долго подскользнуться можно будет !!! А он уже себя простил !!! Вот это " уровень психологической подготовки" -- он даже не понял , что обосрался навсегда !!! А после этих слов , вообще кто он ??? Таким с таким отношением к футболу -- даже к трибунам подходить близко нельзя -- воняет сильно !!!
    Ответить
    Приус
    1512647579
    Еще во время игры подумал, что коняжки ни за что попадут под раздачу.
    Ответить
    Garrincha58
    1512647667
    давно уже десяток другой лет для Спартака главное победить ЦСКА и Зенит на остальное хр...н положили
    Ответить
    Berdchanin
    1512654117
    Никогда не нравилась такая психология. У Спартака она и присутствует, поэтому это один из нелюбимых клубов у меня. Если вы опозорились, то не думайте , что вы обыграете другого неудачника ЛЧ в своём чемпионате и всё. Нет, нужно тогда достойно выступить в ЛЕ тогда. Главное- это внешние результаты, представление своей страны
    Ответить
    paracetamol
    1512665339
    Если бы, да кабы, в опе выросли б грибы!
    Ответить
    ologreds
    1694991785
    numo528384
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+