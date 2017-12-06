Лунев может сыграть с «Реалом Сосьедад», Дзюба не полетел на матч из-за травмы шеи

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о состоянии Андрея Лунева и Артема Дзюбы перед матчем с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.

– Как себя чувствует Андрей Лунев? Сможет ли он сыграть завтра?

– Он чувствует себя очень хорошо по сравнению с тем, как он чувствовал себя раньше.

Не могу сказать о его готовности сыграть в процентном выражении. Примем решение после сегодняшней и завтрашней тренировок.



– Почему не приехал Артем Дзюба?

– Вчера во время тренировки он получил травму. У него заболела шея, он не мог ей двигать. Поэтому мы его не взяли с собой в Испанию.

Перед заключительным туром стадии петербургский клуб с 13-ю очками возглавляет группу L, опережая «Реал Сосьедад» на один пункт.