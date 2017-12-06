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    • Лунев может сыграть с «Реалом Сосьедад», Дзюба не полетел на матч из-за травмы шеи

    Лунев может сыграть с «Реалом Сосьедад», Дзюба не полетел на матч из-за травмы шеи

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о состоянии Андрея Лунева и Артема Дзюбы перед матчем с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.

    – Как себя чувствует Андрей Лунев? Сможет ли он сыграть завтра?

    – Он чувствует себя очень хорошо по сравнению с тем, как он чувствовал себя раньше.

    Не могу сказать о его готовности сыграть в процентном выражении. Примем решение после сегодняшней и завтрашней тренировок.

    – Почему не приехал Артем Дзюба?

    – Вчера во время тренировки он получил травму. У него заболела шея, он не мог ей двигать. Поэтому мы его не взяли с собой в Испанию.

    Перед заключительным туром стадии петербургский клуб с 13-ю очками возглавляет группу L, опережая «Реал Сосьедад» на один пункт.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.12.2017 22:00
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ronaldo534
    1512586962
    Кто же это ему по шее уже дал)
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    AtticusFinch
    1512587131
    Правильно -сколько можно всем у него на шее сидеть?))
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    Сержтир
    1512588159
    Манчини по шее надавал.
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    XaXatyn
    1512588638
    Во всем виноваты пирожки
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    NapaS
    1512588867
    Артемка попу об лавку ударил
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    1bear
    1512594293
    ...Андрею здоровья,Зениту удачи !..
    Ответить
    baden69
    1512596547
    Либо пирожок застрял, либо шею продуло на скамейке, либо... вариантов еще много.
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    alp
    1512633617
    " У него заболела шея, он не мог ей двигать" - характерная для запасных травма - попробуйте покрутить башкой из стороны в сторону 90 минут
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    Zenmaster
    1512651031
    Не понял -- сегодня играем -- ни статей ни комментариев ??? Свиное говно мусолить целый день ??? Аллё - редакция !!!
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    ologreds
    1694991787
    numo528340
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