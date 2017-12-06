Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дзагоев остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Дзагоев остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что армейцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и не смогли пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе.

    «Здесь тяжело играть, в каком бы составе «Юнайтед» ни вышел. Вы сами все видели, они прижали нас в своей штрафной.

    Считаю, что все-таки мы достойно выступили. Конечно, хотелось бы большего. Был хороший момент, Кучаев отдал хороший пас, но в итоге не хватило хладнокровия», — сказал Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2017 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    himik2-62
    1512576486
    давай раскачивай своё хладнокровие на спартак,открывашка не лучше траффорда будет
    Ответить
    Бриг
    1512578340
    Главное, чтобы футболисты были довольны. Там в Англии пивка попить, потом в индийский ресторанчик, посидеть душевно. Есть повод - всего один мяч проиграли, не как в Москве.
    Ответить
    GoLenaStop
    1512579719
    С таким опытом и заделом ЦСКА просто обязан выиграть ЛЕ.!... Ой, дура, забыла - там же Спартак играет!....Хи.
    Ответить
    каа
    1512582915
    По мне , так сыграли не самый лучший матч... и это с учетом того, что МЮ играл не "основой"...Кучаев сыграл хорошо ...еще Фернандес и Акинфеев на уровне.. среди остальных и выделить некого больше... А игрок довольным должен быть только результатом...а его нет.. ни в матче, ни в итоге...это печалька
    Ответить
    Cobold
    1512601989
    Если бы Алан забил 100%-й момент, а не во вратаря пнул и было бы 2:2, тогда довольным можно было быть. А быть довольным проигрышу, это как-то не правильно.
    Ответить
    ologreds
    1694991789
    numo528328
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+