Дзагоев остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что армейцы проиграли в этой встрече со счетом 1:2 и не смогли пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в группе.

«Здесь тяжело играть, в каком бы составе «Юнайтед» ни вышел. Вы сами все видели, они прижали нас в своей штрафной.

Считаю, что все-таки мы достойно выступили. Конечно, хотелось бы большего. Был хороший момент, Кучаев отдал хороший пас, но в итоге не хватило хладнокровия», — сказал Дзагоев.