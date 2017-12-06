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    • Бубнов: «ЦСКА постарается пройти как можно дальше в Лиге Европы»

    Бубнов: «ЦСКА постарается пройти как можно дальше в Лиге Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА не сможет пройти далеко во турнирной сетке плей-офф Лиги Европы, куда армейцы попали после вылета из Лиги чемпионов.

    «Что касается перспектив ЦСКА в Лиге Европы, то он будет стараться пройти как можно дальше. Правда, у меня есть сомнения в том, что армейцы смогут дойти до поздних стадий с нынешним составом. Все-таки в розыгрыше останется немало более классных команд.

    Не думаю, что москвичи могут махнуть рукой на Лигу Европы ради чемпионата России, где их дела складываются не так уж и плохо. Скорее еврокубки могут позволить им лучше подготовиться к решающим матчам в РФПЛ.

    Если же говорить о предстоящем дерби со «Спартаком», то думаю, ЦСКА добавил себе положительных эмоций. Не могу сказать, что армейцы потратили в Манчестере так уж много сил, ведь соперник играл явно не в полную силу. Кроме того, двое футболистов стартового состава – Вернблум и Натхо – участия в матче не принимали, да и у команды будет на один выходной больше, чем у «Спартака». В функциональном плане у ЦСКА должно быть преимущество, а насчет психологии можно будет сделать выводы после встречи красно-белых с «Ливерпулем», – считает Бубнов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.12.2017 08:57
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    Комментарии (2)
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    zlobny_zenitos
    1512657037
    Скажите пожалуйста, уважаемый эксперт. А Спартак, Зенит, Локомотив?... Аааа, вы наверное точно знаете, что только ЦСКА хочет, а остальным все равно! Браво! 100% инсайд))))
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    ologreds
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