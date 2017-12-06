Франция увеличила отрыв от России в рейтинге УЕФА

Благодаря выходу «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Этот успех парижан добавил в копилку 5 баллов. Теперь суммарный коэффициент Франции за последние 5 сезонов составляет 53,081. В таблице она занимает 5-е место.

Россия идет шестой. Поражение ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» (1:2) не прибавило очков – 49,382. На 7-м месте располагается Португалия (44,082).

Напомним, что по итогам текущего сезона определится представительство стран в еврокубках на сезон-2019/20. 5-е и 6-е места в рейтинге дают право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 7-е место – две команды в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы.