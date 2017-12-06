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    Франция увеличила отрыв от России в рейтинге УЕФА

    Благодаря выходу «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, Франция увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Этот успех парижан добавил в копилку 5 баллов. Теперь суммарный коэффициент Франции за последние 5 сезонов составляет 53,081. В таблице она занимает 5-е место.

    Россия идет шестой. Поражение ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» (1:2) не прибавило очков – 49,382. На 7-м месте располагается Португалия (44,082).

    Напомним, что по итогам текущего сезона определится представительство стран в еврокубках на сезон-2019/20. 5-е и 6-е места в рейтинге дают право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 7-е место – две команды в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2017 08:07
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    Комментарии (22)
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    Igor Belousov
    1512543750
    главное португалия не догонит
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    kagorich
    1512544634
    В следующем году от нас будет 6 команд, вот и посмотрим что с этого выйдет. Набранные очки начнут делить на большую цифру, и рейтинг от этого возможно начнёт понижаться, тогда и португалы обойдут. Вообщем время покажет, нужно уровень наших команд поднимать, объективно можем только в ЛЕ играть.
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    victosha
    1512545896
    Наш квартет в ЛЕ урвет дохрена очков, так что португалам нас никак не догнать в обозримом будущем.
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    VIPded
    1512546799
    Главное - нам от портишей оторваться подальше.
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    FanatSerj
    1512549424
    погодите считать идиоты, еще и евронеделя не прошла. Понятно что ПСЖ будет за всю францию впрягаться, а нашим и ЛЕ хватит. Главное, чтобы Локо вышел из группы, 4-ре команды в ЛЕ это было бы шикардосно.
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    RamonCSKA
    1512550127
    Ну псж вообще супер клуб а больше там никого и нет
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    Zenit & MU
    1512556731
    Значит ПСЖ за Лигу чемпионов очков накинули, а ЦСКА за выход в Лигу Европы фигушки???)))
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    qwerty991
    1512556745
    Даст Бог скоро догоним и перегоним.
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    greatsergey_nokappa
    1512557272
    Бенфика отдала все силы, чтобы в 19/20 у нас снова было 3 команды в лч)
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    ologreds
    1694991791
    numo528274
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