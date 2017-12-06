Веденеев ждет трех новичков у «Зенита»

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга должна еще усилиться в предстоящее зимнее трансферное окно. По его мнению, сине-бело-голубым не хватает как минимум трех новичков.

– Нужно усилить как минимум две позиции. Необходим острый форвард, который может индивидуально входить в штрафную и обострять. Плюс высокий центральный защитник – нечего там Кришито делать, он в другом качестве будет более полезен «Зениту». А если вспомнить, что Шатов редко играет, значит, нужен и третий новичок – быстрый крайний хавбек. Ситуация с игроками вообще неоднозначная. На скамейке – половина команды, но именно Жирковым, благодаря его высокому мастерству, латается брешь на несвойственной ему позиции. Это совсем не рациональное использование потенциала.

– А что же будет с Кокориным, если еще одного нападающего возьмет «Зенит»?

– Кокорин будет лучше играть. Манчини еще до начала сезона говорил, что ему нужен еще один форвард. 19 туров доказали его правоту.