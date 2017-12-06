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    Веденеев ждет трех новичков у «Зенита»

    Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что команда из Санкт-Петербурга должна еще усилиться в предстоящее зимнее трансферное окно. По его мнению, сине-бело-голубым не хватает как минимум трех новичков.

    – Нужно усилить как минимум две позиции. Необходим острый форвард, который может индивидуально входить в штрафную и обострять. Плюс высокий центральный защитник – нечего там Кришито делать, он в другом качестве будет более полезен «Зениту». А если вспомнить, что Шатов редко играет, значит, нужен и третий новичок – быстрый крайний хавбек. Ситуация с игроками вообще неоднозначная. На скамейке – половина команды, но именно Жирковым, благодаря его высокому мастерству, латается брешь на несвойственной ему позиции. Это совсем не рациональное использование потенциала.

    – А что же будет с Кокориным, если еще одного нападающего возьмет «Зенит»?

    – Кокорин будет лучше играть. Манчини еще до начала сезона говорил, что ему нужен еще один форвард. 19 туров доказали его правоту.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.12.2017 07:39
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Диктор
    1512541634
    Так то да-а то скамейка ведь совсем пустая.
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    portero
    1512549714
    проще можно сказать : Нужен новый тренер!
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    OfaZavr
    1512552307
    правильно, два состава есть на третий нужно начинать собирать)))
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    Garrincha58
    1512558501
    Манчини готов еще двадцать купить ему похрен вон ЦСКА уже несколько лет никого не покупает и где они и где Зенит, а Зенит скоро в ЛЕ не сможет выйти
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    игрок68
    1512560652
    нужен значит возьмут
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    Zenmaster
    1512562643
    Прекратить скупку -- работать надо с теми кто уже есть !!!
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    val-berezko
    1512563958
    Давно нужен ударный центральный форвард. Дзюба-это начало прошлого века. Вооще,какой то хаос в покупке игроков. Можно среднесортного "товара" накупить и ничего с ним не сделать,а,с головой, из г-на можно конфетку сделать. Интересно,а где Зенит был до того ,как Заболотный в Тосно попал.
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    mamba9090909
    1512564155
    У Зенита сейчас очень сложно с завершением атак. Нужен такой форвард.
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    raritet
    1512585328
    тренер не физрук, в наше время , даже скорее, менеджер ,тем более Итальянец. Ему нужен какой-то тип форварда и он будет требовать его приобретения.Здесь всегда соотношение: возможностей игрока-его кондиций на данный момент- мотивации.Может быть мотивации нет у всех российских игроков ( нас и здесь не плохо кормят) и что может с ними сделать Манчинни?
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    ologreds
    1694991791
    numo528272
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