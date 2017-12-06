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    Моуринью: «Шоу заслуживал своего шанса»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что ему было не просто дать шанс Люку Шоу в важном матче против ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

    «Он долго этого ждал. Он заслуживал этого шанса. Непросто давать шанс игроку, который месяцами не выходил на поле, в ответственных матчах, где команде нужен результат.

    Я сказал ему: «Это не тест. Это твоя возможность сыграть, улучшить свой уровень». Я доволен его игрой. Честно», – сказал после матча Моуринью.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2017 07:31
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