Моуринью: «Шоу заслуживал своего шанса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что ему было не просто дать шанс Люку Шоу в важном матче против ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

«Он долго этого ждал. Он заслуживал этого шанса. Непросто давать шанс игроку, который месяцами не выходил на поле, в ответственных матчах, где команде нужен результат.

Я сказал ему: «Это не тест. Это твоя возможность сыграть, улучшить свой уровень». Я доволен его игрой. Честно», – сказал после матча Моуринью.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.